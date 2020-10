Den tidligere VK Vestsjælland-spiller Oskar Madsen er tvunget til at holde pause på grund af et hul i højre lunge, men han håber at blive helt klar til at trække i landsholdstrøjen igen til januar. Foto Thomas Olsen

Landsholdsspiller med hul i lungen

27. oktober 2020

Normalt fejler fysikken ikke noget hos den 20-årige professionelle volleyballspiller Oskar Madsen fra Skælskør. Så det var noget af et chok, da han måtte forlade lørdagens udekamp for sin franske klub Toulouse i en ambulance.

Den unge landsholdsspiller havde så svært ved at trække vejret, at han ikke engang havde kræfter til at stå op, og derfor blev han kørt til et sygehus i Nice.

- Jeg kom ind på skadestuen, og der var syge mennesker overalt. Og de havde virkelig brug for hjælp på grund af corona, siger Oskar Madsen, der frygtede det værste.

- Jeg var mega bange og stresset, og jeg havde en million tanker. Men jeg blev scannet og fik at vide, at jeg havde et lille hul i højre lunge. Det er ikke farligt som sådan, men det er smertefuldt, siger vestsjællænderen.

Tilstanden hedder pneumothorax - eller lungekollaps - og det berolige Oskar Madsen at få klarhed over, hvad der var galt.

- Jeg mærkede det allerede under opvarmningen. Vi spillede fodbold for sjov, og det nev lidt i brystet. Men jeg prøvede at lade være med at tænke på det, og håbede det ville gå væk af sig selv, siger Oskar Madsen.

Smerterne blev dog værre og værre, men Oskar Madsen forsøgte stadig at ignorere symptomerne.

- Hvis jeg prøvede at råbe, gjorde det endnu mere ondt, men jeg bed det i mig, og jeg sagde heller ikke noget til træneren. På et tidspunkt i første sæt blev jeg sendt ind for at serve. Jeg havde så svært ved at trække vejret dybt, at jeg tænkte, at jeg blev nødt til at holde vejret, til jeg havde servet. Der gik nok 15-20 sekunder - og jeg lavede selvfølgelig en fejlserv, siger Oskar Madsen.

- Jeg var pisse ligeglad med servefejlen, og at jeg blev skiftet ud. Efter sættet sagde jeg til træneren, at jeg ikke kunne trække vejret. Han sagde, at han ikke ville bruge mig mere i kampen, og at jeg kunne sætte mig på bænken. Men det syntes jeg ikke, jeg kunne tillade mig. Så jeg stillede mig ned i et hjørne af hallen og prøvede at se ud som om, jeg var klar til at spille.

Efter noget tid måtte Oskar Madsen støtte sig til et gelænder, og til sidst gav han op og blev hjulpet hen til bænken.

- Efter sættet kunne jeg slet ikke få luft, selv om jeg sad ned. Så der blev tilkaldt en ambulance. Jeg fik at vide, at mit blodtryk var meget højt, og jeg blev spurgt om hjertesygdomme i familien, siger Oskar Madsen.

Heldigvis var der ikke tale om hjerteproblemer, men »kun« et hul i lungen. Lige her og nu er det dog slemt nok for den ambitiøse vestsjællænder.

- Det er ikke farligt, men det er jo »farligt« i forhold til mit arbejde, siger Oskar Madsen, der kæmper for at spille sig ind i startopstillingen hos Toulouse.

- Jeg er startet inde i et par kampe, så det er jo nu, at jeg skal vise, at jeg er stabil, stærk og en dygtig volleyballspiller - men det er jo svært at gøre hjemme fra sin lejlighed..., siger Oskar Madsen, der har fået strenge ordrer om at holde sig i ro frem til 12. november, hvor han skal til en ny undersøgelse hos en lungespecialist.

- Jeg må hverken styrketræne, løbe, spille volleyball, gå ud og handle eller på nogen måde få pulsen op, for så risikerer jeg, at hullet i lungen bliver større, siger Oskar Madsen.

- Så det kan sagtens ende med, at jeg er ude i en måned, og så mister jeg jo masser af boldføring, kondition, styrke og hurtighed. Og jeg ville jo gerne være i topform, når vi runder jul, for i starten af det nye år er der landskampe, siger han.

Helbredet kommer dog i første række, og heldigvis har Oskar Madsen det godt igen.

- Det er jo næsten det værste, at jeg synes, jeg har det fint. Men der er ikke noget at gøre. Jeg skal bare slappe af, siger Oskar Madsen.

Han kan dog ikke helt lade være med at bekymre sig.

- Specialisten har sagt, at han har oplevet patienter, der har fået hul i lungen syv-otte gange. Men det kan også være en engangsforestilling. Det håber jeg selvfølgelig. Jeg har selvfølgelig også spurgt, om jeg skal være ekstra påpasselig i forhold til corona, men det mener lægerne ikke. Det er selvfølgelig skidt, hvis jeg får det - men ikke mere skidt, end hvis jeg var sund og rask, siger Oskar Madsen, der håber snart at kunne kalde sig lige netop det igen.