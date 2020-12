I årevis har Slagelse Hockeyklub været en magtfaktor hos kvinderne. Men nu er det slut, for der er ganske enkelt ikke spillere nok til et hold længere. Billedet er fra 2018, hvor vestsjællænderne sikrede sig den 35. og foreløbig sidste DM-titel. Foto: Anders Ole Olsen

Kvindernes guldmine er tom

Efter et kortvarigt holdfællesskab med lokalrivalerne fra Sørbymagle er det nemlig nu helt slut med kvindehockey på turneringsplan i de to lokale klubber.

- Holdfællesskabet med Sørbymagle var et sidste desperat forsøg på at holde gang i det. Vi forsøgte endda at få træneren, Lotte Moll, til at spille lidt med, selv om hun egentlig var stoppet, siger han.