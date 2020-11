Kvindefodboldhold tæt på reddet

Karolline og hendes tidligere holdkammerater i Herlufsholm kan formentlig meget snart se frem til at spille fodbold igen i et samarbejde mellem deres ex-klub og Næstved IF. Foto: John Ringstrøm

30. november 2020 Af John Ringstrøm

Bestræbelserne på at redde kvindefodbolden i Næstved nåede nye højder søndag, da en hensigtserklæring blev skrevet under.

Fodboldbestyrelserne i Herlufsholm og Næstved IF holdt et formiddagsmøde, hvor der blev skrevet under på, at man vil fortsætte arbejdet på at lave en overbygning mellem de to klubber.

- Der blev taget fat på gode ting om økonomien og organisationen i en overbygning. Det er værd at kæmpe for kvindefodboldens overlevelse på højt niveau i Næstved. Det er begge parter enige om, siger Næstved IFs fodboldformand Christian Wennicke.

Det ser dermed ud til, at Herlufsholms placering i toppen af 1. divisions oprykningsgruppe ikke er spildt, selv om både træner Thomas Rune og samtlige spillere stoppede i starten af november.

- Kan vi finde finansieringen, er sandsynligheden for, at det lykkes, meget høj. Der er nogle investorer klar til at hjælpe, og det er jo ikke millarder, vi snakker om. Men det koster nogle penge, og dem skal vi nu til at finde. Investering og styring af projektet er vigtigt, påpeger Wennicke, der nævner udgifter til blandt andet træner, tøjvask, busser til Jyllands-ture, dommertrio som tunge poster.

- Det er penge, der ikke er der lige nu. Men det er et stort og vigtigt projekt for byen og klubberne, så det skal lykkes, konstaterer han.

Hvordan hele overbygningen skal fungere rent praktisk i forhold til spilletøj, spillested og navn, er endnu ikke på plads.

- Nu arbejder vi videre i nogle grupper og så er næste skridt en samarbejdsaftale. Her vil alle detaljerne fremgå. Overbygningen skal formentlig også styres af en sportschef. Men vi skal også kigge på de fremtidige licenskrav, som vi også kender hos drengene. Der kommer sandsynligvis stjernesystem til U18 Pigerne, som vi må se på til den tid. Hvis man vil det, og det vil vi, må man se på, at der skal være noget ungdom, der kan udvikles og som kan levere en eller flere spillere til førsteholdet hvert år. Det gør man jo heller ikke bare lige, erkender Christian Wennicke.

Næstved-formanden har oplevet en fin dialog med Herlufsholm om samarbejdet.

- Der er har været en rigtig, rigtig god stemning. Der er meget positivitet og en velvillighed. Begge klubber er indstillet på at samarbejde. Men alle skal også have ja-hatten på for at gøre overgangen så glidende og smertefri som mulig, lyder det fra en forventningsfuld Wennicke.

Også HG Fodbolds formand Asbjørn Rylund er meget tilfreds med aftalen.

- Jeg har det godt med det. Jeg kan godt se potentialet i et samarbejde om den fremtidige overbyning, siger formanden.

Han og HG-bestyrelsen måtte stå model til en del kritik fra den tidligere cheftræner Rune og hans spillere, som blandt andet følte, at bestyrelsen havde løjet for dem. Også følelsen af manglende opbakning til holdet var en væsentlig årsag til bruddet for en lille måneds tid siden.

- Det er ingen hemmelighed, at der var konflikter. Der skal jo penge til, hvis pigerne skal spille med på så højt niveau, og dem har vi ikke. Det sætter nogle begrænsninger, når vi skal sikre, at hele klubben fungerer, konstaterer Rylund, der med samarbejdet med Næstved IF håber, at den del kan løses.

- Jeg håber helt klart, det kan lade sig gøre. Vi har haft en god proces og de store rammer er vi enige om. Der vil selvfølgelig altid være nogle enkelte ting, vi skal diskutere, siger Asbjørn Rylund, som ikke vil sætte ord på, hvilke betingelser Herlufsholm har stillet for at være med i samarbejdet.

- Vi har selvfølgelig haft nogle, men dem vil jeg helst ikke ind på nu. Indtil videre er vi enige om at arbejde videre med processen. Og der skal økonomisk støtte til, hvis pigerne fortsat skal spille, siger HG-formanden.

En fremtidig overbygning vil først kunne træde officielt i kraft efter sommerferien, når Dansk Boldspil-Union har godkendt den.

Hvis ikke kvinderne skal miste deres plads i 1. divisions oprykningsspil, skal de derfor spille videre i Herlufsholm-regi i foråret.