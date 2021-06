30-årige Cagri Erdem gik i mange år forrest på divisionsholdets midtbane. Nu får den pensionerede fodboldspiller ansvaret for vestsjællændernes U23-hold. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kulturbærer bliver ny Sjællandsserie-træner

25. juni 2021

Blot 20 dage efter den mangeårige Slagelse- og Vestjælland-spiller, Cagri Erdem, tog følelsesladet afsked med spillerne, klubbens fans og sin aktive karriere som fodboldspiller, er der nyt at berette om Cagris fodboldskæbne.

I forbindelse med sit farvel efter sæsonens sidste kamp fortalte hovedpersonen overfor Sjællandske, at han godt kunne se sig selv i en fremtidig trænerrolle. Det ønske er nu allerede gået i opfyldelse for den pensionerede midtbanespiller.

Slagelse B&I har nemlig fredag præsenteret 30-årige Erdem som ny cheftræner for klubbens Sjællandsserie-hold.

- Jeg glæder mig enormt meget til det, og det er noget, som jeg har set frem til. Jeg vidste godt, at jeg kunne tænke mig at træne et hold og gerne et seniorhold på et tidspunkt, fordi jeg selv synes, at jeg har bagagen og lysten, men jeg har også en del faglighed, udtaler den nye træner til Ligabold.dk.

Kulturbæreren kommer til at danne trænerduo med Niels Sørensen, der de seneste fire et halvt år har været assistent for Slagelses U19-hold. Erdem ser frem til samarbejdet.

- Det er jeg enormt glad for. Jeg ved, at Niels er skarp på alt det praktiske, og han er en god mand at have ved min side. Jeg er nørdet angående fodbold, og det er det, som jeg kan, så det bliver skønt at have Niels ved siden af, som kan fikse alt det, som jeg ikke har stiftet bekendtskab med før, så det glæder jeg mig sindssygt meget til, og jeg er glad for, at Niels har sagt ja til det, siger Cagri Erdem til fodboldmediet.

Den tidligere divisionsprofil skal stå i spidsen for Sjællandsserie-holdet, der primært består af unge spillere under 23 år mikset op med ældre spillere, der er lige uden for divisionstruppen. Klubben betragter derfor holdet som et U23-hold. Slagelse-formand, Michael Birkedal, ser frem til det »nye« samarbejde.

- Vi er virkelig glade for Cagri takkede ja til opgaven. Han har balancen mellem fodboldfagligheden med hele sin baggrund - og så har han sit blik for de unge talenter, hvor han selv har været på en rejse, som han kan lære videre, udtaler Birkedal i forbindelse med aftalen og tilføjer:

- Det er endnu et skridt i den rigtige retning, hvor vi rykker sammen i bussen - kigger lokalt og udvikler både vores egne spillere og egne trænere - jeg glæder mig til at følge udviklingen den kommende sæson.

Klubben oplyser på deres hjemmeside, at man for at sikre fremdriften for talentudviklingen i Slagelse, rykker U19, U23 og divisionsholdet sammen i et endnu tættere setup, hvor U23-holdet kommer til at få en vigtig rolle som springbræt til divisonsholdet.

- Det setup vi sætter i gang nu, omkring U23 og samspillet med U19, er endnu et skridt i den rigtige retning for vores projekt med lokale drenge, udtaler cheftræner for divisionsholdet, Zouher Abdullatif.

De rødblusede spillere er i disse uger på sommerferie. Første dag for Erdem i den nye rolle bliver derfor 12. juli.