Sebastian Kroner måtte nøjes med at se sine holdkammerater træne torsdag, da en lille forstrækning i baglåret holder ham ude i nogle dage. Foto: John Ringstrøm

Kroner tager skade med ro

Når Næstved Boldklub søndag tager til Espelunden i Rødovre for at møde Avarta i fodboldens 2. division, må den 20-årige forsvarsspiller Sebastian Kroner nøjes med at se på udefra.

Den unge københavner har ellers været blandt cheftræner Pedro Hipolitos foretrukne i startopstillingen i de to sidste kampe mod henholdsvis Roskilde KFUM og FA 2000, men en skade til træningen onsdag gør, at han som minimum må sidde over mod Avarta.