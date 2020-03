Christian V. Klausen (den højeste i midten) glæder sig over at være tilbage blandt holdkammeraterne i Slagelse, hvor han havde en god tid fra sommeren 2017 og to år frem. Foto: John Ringstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Krølle er tilbage i folden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Krølle er tilbage i folden

Sport Sjællandske - 05. marts 2020 kl. 10:57 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en hjernerystelse til Rasmus Grønne og afsked med Oskar Bloch, der først tog til AB, men nu er endt i USA, har Slagelse B&Is 2. divisionshold sukket efter kompetente makkere til Nicklas Venzel i det centrale forsvar.

Nicolai Rasmussen er kommet til fra Ringsted og har gjort det hæderligt i træningskampene, men der er trods alt et stort spring fra sjællandsserien til 2. division.

Vestsjællænderne havde også håbet på Mikkel Adamsen, der for nylig stoppede i Holbæk, men han er langtidsskadet og kommer ikke i aktion foreløbig.

Til gengæld kan cheftræner Ulrik Balling og sportschef Søren Andersen glæde sig over, at klubbens tidligere »Herkules«, Christian V. Klausen - også kaldet »Krølle« - kommer tilbage efter et kort ophold hos Avarta og senest Skovshoved.

Snart 24-årige Klausen er efter alt at dømme klar til at tørne ud for Slagelse mod Holbæk i søndagens premiere, hvis klubben når at få hans spilletilladelse fra Skovshoved, og det håber han naturligvis selv på.

- Jeg har trænet med i den uge her og ville gerne tilbage til noget tryghed. Der er sket mange ting i det sidste halve års tid i mit liv, og da Søren (Andersen, red.) ringede, sagde jeg ja. Jeg kender drengene og træneren, og så er det tæt på min familie i Næstved, siger Christian Klausen, der stadig bor, læser og arbejder i København.

Han forlod ellers Slagelse i sommer og skiftede til 2. divisionsklubben Avarta, hvor han spillede i efteråret.

- Jeg var også glad for det, men kunne ikke så godt med træneren. Jeg ville prøve noget nyt og endte i Skovshoved, hvor der er mange søde drenge. Jeg har trænet med og spillet nogle træningskampe, men matchet var ikke helt godt alligevel, erkender Klausen, der kva sine omvæltninger i privatlivet blandt andet har tabt otte kilo.

- Jeg er blevet lidt lettere på tå og står snorlige. Men jeg er undervægtig, så jeg skal tage lidt på igen, konstaterer den store midterforsvarer, der normalt vinder alt i hovedspillet og i nærkampene.

Det kommer han formentlig til igen, når styrken kommer tilbage, og han håber da også at kunne hjælpe slagelseanerne fra dag 1.

- Indtil videre skal jeg kun være her i foråret. Da jeg kom første dag mandag og trænede med, var der ingen af drengen, der vidste det. Men efter jeg har trænet med, har det bekræftet mig i, at det er det rigtige at komme tilbage, siger Christian Klausen, der følges fra København til Slagelse i tog med målmand Oliver Foss.

Klausen startede sin fodboldkarriere i Næstved og har siden været i blandt andet Rishøj og AB Tårnby.

Hans gamle forsvarsmakker Rasmus Grønne er måske også på vej tilbage til Slagelses førstehold. I hvert fald fik han nogle minutter i sidste træningskamp mod Næsby, men det er stadig lidt uvist, hvordan han efterfølgende har reageret på efterveerne af sin hjernerystelse.