- Lige siden vi tabte den første kamp efter jul, har vi snakket om, at vi skulle starte på en frisk. Men nu kan vi gøre det for alvor. Grundspillet er slut, det er som det, og vi kan ikke ændre på det, siger Kalle Madsen, der håber, at torsdagens bronzekamp i pokalturneringen kan blive et vendepunkt for VK Vestsjælland efter seks nederlag i træk. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Krisen kradser oppe i skallen

Sport Sjællandske - 21. februar 2021 kl. 17:44 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

På torsdag kan VK Vestsjælland vinde klubbens første medalje for herrer, når Nordenskov kommer på besøg i Korsørhallen til en bronzekamp i pokalturneringen. Men der er ikke noget at sige til, hvis værterne går ind til den vigtige kamp uden boblende selvtillid.

I weekenden tabte holdet for sjette gang i træk i Volleyligaen, og den seneste sejr er efterhånden 10 uger siden.

I takt med nederlagene er drømmen om en andenplads i ligaen smuldret, og efter 1-3 i Aalborg lørdag eftermiddag slutter vestsjællænderne i stedet på syvendepladsen i grundspillet.

Dermed skal VKV'erne op mod rækkens nummer to fra Middelfart i de kommende bedst-af-tre kvartfinaler.

- Det eneste, der skal til, for at vi kommer på benene igen, er én sejr. Hvis vi bare lige kan få lov at smage, hvordan det er at vinde, så tror jeg, vi er tilbage, siger VK Vestsjællands landsholdsspiller Kalle Madsen.

- Det ville være virkelig fedt at vinde på torsdag - og selv om det måske lyder underligt efter seks nederlag i træk, så kan jeg godt se det for mig. Jeg tror på det, og det ville være både motiverende og betryggende inden kvartfinalerne mod Middelfart.

13. december vandt VK Vestsjælland over netop Middelfart i en kamp, hvor Kalle Madsen blev suveræn topscorer med 22 point.

Siden har det knebet for både ham og holdkammeraterne at finde det rigtige niveau, og den lange nedtur gør ondt på den unge profil.

- De sidste par kampe er det gået lidt i den rigtige retning, men det er mest på grund af individuelle præstationer. Det er ikke sådan, at hele holdet spillet godt, siger den 18-årige vestsjællænder.

- Der er ikke én bestemt spiller, som kan løfte vores bundniveau. Den rolle skulle sådan en som mig påtage sig, men jeg har ikke leveret, som jeg skulle. Jeg har gjort, hvad jeg kunne for at komme tilbage på sporet, men jeg har aldrig oplevet en så lang periode, hvor jeg har spillet dårligt, siger Kalle Madsen, der har vendt situationen med storebror Oskar Madsen, der er professionel i Frankrig.

- Førhen var der måske én dårlig kamp engang imellem, men nu oplever jeg virkelig modgang på volleybanen for første gang. Jeg synes, det er en dårlig undskyldning, at jeg er ung, men det skal jeg selvfølgelig huske engang imellem. Jeg har snakket med Oskar om det, og han har også prøvet en lang periode, hvor han ikke leverede. Men der er ikke andet at gøre end at blive ved, for det hele er jo noget, der foregår oppe i skallen, siger han.

Mod Aalborg var Kalle Madsen tilbage i rollen som topscorer - selv om det kun blev til 14 point - og det var bestemt heller ikke alt, der lykkedes.

Blandt andet kiksede han den sidste modtagning, så Aalborg vandt det tætte opgør 25-17, 24-26, 25-23, 25-23.

I fjerde sæt var VK Vestsjælland ellers foran med både 21-15 og 22-18, men formåede altså ikke at presse kampen ud i et afgørende femte sæt.

- Det er en mærkelig følelse vi sidder med igen, for vi føler ikke rigtig, der er noget galt til træning eller i truppen, men vi underpræsterer bare gang på gang her i foråret. Så alt imens vi er skuffede over resultatet, så føler vi, at vendepunktet er lige rundt om hjørnet. På skadesfronten er vi også ved at være i perfekt tilstand, så den del er timet godt op til de vigtige slutspilskampe, siger klubbens sports- og talentchef Kim Buchwald.