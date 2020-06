Korsør/Tårnborgs Frederik Hugo Børge Mortensen og holdkammeraterne må en tur over Storebæltsbroen i næste sæson, mens de hvidblusede Næstved Herlufsholm-spillere bliver i øst. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Korsør/Tårnborg trak sorteper

Det bliver Korsør/Tårnborg, der skal tage turene over Storebælt til vestkredsen i næste sæsons 2. division for håndboldmændene.

- Vi skal have lavet de regler om. Jeg ser hellere, at man spiller med 13 hold i den østlige pulje, og så må man så finde ud af en anden form for op- og nedrykning. Det er bedre, end at en klub skal afsted og bruge 50.000 til 75.000 kroner på en sæson, mener Næstved Herlufsholms formand Finn Jensen blandt andet.