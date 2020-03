Se billedserie Christian Jacobsen markerede sig med en fornem albatros på finalerunden af Ecco Tour Spanish Masters. Foto: Ecco Tour

Send til din ven. X Artiklen: Korsør-spillere snusede til turneringssejren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Korsør-spillere snusede til turneringssejren

Sport Sjællandske - 07. marts 2020 kl. 19:19 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Christian Jacobsen og Peter Staalbo fra Korsør Golf Klub følges godt ad i deres nye professionelle karriere.

Både i første og anden turnering røg de ud før finalerunden, men begge tog flot revanche i Ecco Tour Spanish Masters.

Efter torsdagens 1. runde på PGA Catalunay Resort i Barcelona var de på en delt 17.-plads, efter fredagens 2. runde var de på en delt 18.-plads, og efter lørdagens afsluttende 18 huller, kunne de to Korsør-spillere notere en delt ottendeplads - og en præmiecheck på godt 11,000 kroner.

Jacobsen og Staalbo var tre slag under par i finalerunden, og begge sluttede turneringen i -5.

Efter otte huller på Tour Course var Christian Jacobsen endda syv slag under par og på en delt førsteplads - godt hjulpet af en imponerende albatros på 5. hul.

Det vil sige, at han fik bolden i hul på det 466 meter lange par 5 hul med kun to slag.

- Jeg slog et 9-jern fra 144 meter ude fra roughen. Det er et blindt andetslag, så jeg kunne ikke se den gå i, siger Christian Jacobsen, der aldrig tidligere har lavet en albatros.

Og da det så skete, blev han først klar over det, da spillepartneren kiggede i hullet, da de nåede frem til green.

Christian Jacobsen fulgte op med en birdie på 6. hul, men på 9. gik det galt med den første af dagens to bogeys.

- Jeg fortsætter egentligt med at slå gode golfslag, men tre-putter hul 9, som gør at mine put på bagni bliver meget forsigtige. Men alt i alt er jeg meget tilfreds med turneringen, siger Christian Jacobsen.

Peter Staalbo fik også en forrygende start med fem birdies på de første ni huller, og var længe med i kampen om titlen.

Før 18. hul var han stadig syv slag under par i den samlede stilling, men en ærgerlig dobbeltbogey på sidste hul et efter et drive out of bounds kostede et par pladser i den samlede stilling.

- Det var en meget lærerig oplevelse. Lige nu er jeg selvfølgelig lidt skuffet over, at jeg ikke afsluttede bedre, men jeg vil også tillade mig selv at give mig selv et klap på skulderen for min forni, siger Peter Staalbo, der glæder sig til PGA Catalunya Resort Championship fra 9.-11. marts.

- Jeg havde et fantastisk mindset og fortsatte med at slå solide golfslag. Jeg ser frem til at starte den næste turnering om et par dage, da det giver mig en chance for at arbejde videre med den mentalitet, jeg havde på forni, siger Peter Staalbo.

Den tidligere Korsør-spiller Jeppe Huldahl snuppede sejren i Spanish Masters efter omspil med nordmanden Arand Arnøy.