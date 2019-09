Se billedserie Silas Dinesen og Korsør Slagelse leverede en sensation, da man vandt sæsonpremieren 31-23 over Team Sydhavsøerne. Foto: Anders Ole Olsen

Korsør skabte sensationen

19. september 2019
Af Simon Ydesen

31-23 stod der på måltavlen, da de 60 minutter var spillet i Storebæltshallen mellem Korsør Slagelses nødløsning af et 2. divisionshold og gæsterne fra Team Sydhavsøerne.

Det var tydeligt, at gæsterne ønskede mere tempo i kampen, end den gå-håndbold, som Korsør Slagelse meget kløgtigt valgte at praktisere i de første 30 minutter.

Med rutinerede Mikael Jensen som en sikker sidste skanse var det mere end svært for gæsterne at score. Sølle otte gange blev Jensen passeret i en første halvleg, hvor han omvendt noterede sig for otte redninger.

De fremmødte tilskuere, der i kampens indledning reserveret havde siddet og set til for at tage bestik af situationen vågnede mod halvlegens slutning op til dåd og klappede ivrigt med.

Efter pausen forsøgte Team Sydhavsøerne at mønstre et comeback, og indledningsvist så det ud til at være muligt, men Korsør Slagelse fik fat igen, og red stormen af i første omgang.

Med 10 minutter tilbage af kampen, så det ud til, at den mindre sensation ville blive en realitet, da Korsør Slagelse var i front med 24-18. Normalt ville det være lig med en sejr, men da der var tale om holdets blot anden kamp, turde ingen for alvor tro på, at sejren var hjemme.

Træner Jakob Larsen havde inden kampen udtalt, at det ville blive afgørende at få gode enkeltmandspræstationer fra folk som Mikkel Møller og Krystian Jensen i den offensive del af spillet. Det fik han. Krystian Jensen og Mikkel Møller gik forrest i kampens slutning, og meget passende kunne Krystian Jensen score kampens sidste mål, da han for 14 gang bankede bolden forbi Sydhavsøernes keeper.

- Du kan se, hvor meget det betyder for folk her i klubben, at vi får den her indledning på sæsonen. Det giver mega meget til alle i og omkring klubben, at vi starter på den her måde, siger træner Jakob Larsen, der blankt erkender, at det ikke var det her kampforløb, han havde forestillet sig.