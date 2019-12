Jesper Christiansen er ikke sikker på, hvad fremtiden byder på. I første omgang håber han på at kunne blive enig med Næstved Boldklub om en kontraktforlængelse. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kontraktsnak: Næstved-profil er i tvivl om fremtiden

Sport Sjællandske - 06. december 2019 kl. 20:13 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jesper Christiansen har traditionen tro været bedste Næstved-spiller i den forgangne halvsæson. Han har som en af få Næstved-spillere leveret på et stabilt niveau gennem et turbulent efterår, og derfor er Næstved meget naturligt interesseret i at forlænge den kontrakt, der står til at løbe ud til sommer.

Da klubben for få uger siden afviklede fanmøde, fortalte direktør Peter Nielsen, at man var i dialog med de profiler, man gerne vil forlænge med. Profiler, der alle har kontraktudløb til sommer. Dermed kan spillere som Mark Kongstedt, Kristoffer Munksgaard og Jesper Christiansen begynde at forhandle med andre klubber fra 1. januar i forhold til at skifte på en fri transfer til sommer.

Den situation vil Næstved gerne komme i forkøbet ved at få sat pen på papir inden da.

Spørgsmålet er bare, om de pågældende spillere er ligeså ivrige for at finde en afklaring.

- Status er, at jeg har fået et udspil fra Næstved, og jeg kunne godt være åben for at blive. Men det kræver, at tingene hænger sammen for mig, siger Jesper Christiansen, der uden tvivl kommer til at få tilbud fra andre klubber, hvis han venter med at forhandle kontrakt til efter 1. januar.

- Jeg er åben for det meste, men jeg vil gerne have styr på min fremtid, så nu må vi se, om jeg bliver enig med Næstved. Ellers må jeg ud at afsøge markedet, men der er ingen tvivl om, at jeg gerne vil blive i Næstved, siger Jesper Christiansen.

- Lige nu er jeg i tvivl om, hvor det hele lander, men jeg håber som sagt stadig på, at vi kan finde ud af noget, siger Jesper Christiansen.

Det kan blive svært for klubben, at holde på Jesper Christiansen.

Han har nemlig allerede en rigtig lukrativ aftale med Næstved. Det samme har Kristoffer Munksgaard og Andreas Moos, der alle fik store lønstigninger, da de forlængede aftalerne for to år siden. Daværende sportschef Jesper Frisenholm tilbød store lønstigninger til Jesper Christiansen, Kristoffer Munksgaard, Daniel Norouzi og Andreas Moos, da de forlængede aftalerne. Den ulmende utilfredshed skyldtes dengang, at flere af spillerne havde fået tilbud for højere rangerende klubber. Eksempelvis var der i sommeren 2017 bud efter Jesper Christiansen fra Vendsyssel FF. Det betyder, at de nu får noget, der minder om en fuldtidsløn på en bibeskæftigelseskontrakt. Det vil sige, at de har tid til at have et job ved siden af fodbolden. Hvis den mulighed forsvinder, så vil en spiller naturligvis kompenseres, og det kan udfordre Næstveds lønbudget.

- Der er ingen tvivl om, at det er en svær situation vi arvede, fordi det er spillere, der allerede får en høj løn, og hvis vi skal have dem på deltid eller fuldtid, så vil det kræve en for vores klub stor løn, siger sportschef Peter Dinesen.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at spillere som Kongstedt, Munksgaard og Jesper Christiansen klart vil blive lønførende i truppen, hvis vi laver nye aftaler med dem, siger Peter Dinesen, der naturligvis håber, at man kan finde frem til en aftale med Næstved-profilerne.

Sportschefen er i det hele taget en travl mand for tiden, da han er i gang med at sondere ikke bare træner men også spilleremner.

- Umiddelbart tror jeg først, at der sker noget til januar på spillerfronten, men vi er godt i gang med dialogen med flere, siger Peter Dinesen.