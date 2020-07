Se billedserie Mark Kongstedt kom til Næstved i sommeren 2018 fra Fremad Amager. Her har han scoret i en kamp mod Hvidovre. Foto: Anders Ole Olsen

Kongstedt rykker til Færøerne

26. juli 2020 Af Simon Ydesen

Mark Kongstedt takkede lørdag af efter to år i Næstved Boldklub, og han har allerede fremtiden på plads.

Halvanden sæson ud i fremtiden er han efter planen på kontrakt i TB Tvøroyri på Færøerne.

- Det bliver vores lille eventyr som familie. Det er helt perfekt, at jeg nu både får mere tid til min fodbold og til min familie, siger Mark Kongstedt.

- Det sidste års tid har jeg mærket, at det har konsekvenser, når jeg har haft de lange dage med arbejde og fodbold, så det er optimalt, at vi nu får mere tid til hinanden som familie, og jeg ser frem til, at jeg personligt også får mulighed for udelukkende at skulle koncentrere mig om fodbolden uden at have noget job ved siden af, siger Mark Kongstedt.

At rejse til Færøerne sammen med familien og sin et år gamle søn er et stort spring for Mark Kongstedt, så han har gjort sig nogle grundige overvejelser, og her har en tidligere holdkammerat i både Næstved og Fremad Amager spillet en vigtig rolle.

- Da jeg fik muligheden for at komme til Færøerne, tænkte jeg på, hvem jeg kendte, der kunne komme med et godt råd, og her var det oplagt at snakke med Finnur Justinussen, så vi har haft nogle gode samtaler, og Finnur har forklaret mig meget grundigt om forholdene på Færøerne, siger Mark Kongstedt.

Den løbestærke midtbanemand regner med, at han på et tidspunkt skal hjem og spille videre i dansk fodbold, men lige nu glæder han sig til sit nye eventyr.

- Jeg rejser derop med familien den 15. august. Det var den dato, der passede bedst i forhold til at kunne runde af med respekt for mit nuværende job, fortæller Mark Kongstedt, der skal op at hjælpe sin nye klub med at kæmpe for at undgå nedrykning fra den bedste færøske række.

