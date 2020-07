Mark Kongstedt takker af efter to år i Næstved. Foto: Anders Ole Olsen

Kongsteds svanesang mod svanerne

Sport Sjællandske - 24. juli 2020 kl. 15:44

Når Mark Kongstedt lørdag løber på banen til Næstveds udekamp mod HB Køge bliver det sidste gang, man kan opleve ham i den grønne trøje i denne omgang. Det ligger nemlig fast, at han søger andre græsgange.

Mark Kongstedt bragede ind på scenen i Næstved, da han til sin første træning for to år siden smadrede alle tidligere rekorder for en Cooper-test i Næstved Boldklub. Han løb så stærkt, at de øvrige Næstved-spillere alle lignede folk i ferieform, da de havde første træning under Michael Hemmingsens ledelse som nyoprykket 1. divisionshold.

Nu to år senere er Næstved bombet tilbage i 2. division, men i løbet af den mellemliggende periode har Mark Kongstedt ydet en stor og prisværdig indsats for de grønne, som dog er druknet lidt i helheden. I sidste sæson i holdets succes, og i denne sæson i holdets fiasko.

- Jeg er tæt på at have en afklaring. Der er to muligheder i spil for mig lige nu. Den ene er i udlandet, og den anden er på nogenlunde samme niveau som nu, siger Mark Kongstedt, der vil huske tilbage på sin tid i Næstved med gode minder til følge.

- Det har været to meget forskellige sæsoner og to meget forskellige indtryk. Min første sæson i Næstved er klart den bedste sæson, jeg har oplevet som fodboldspiller. Her klikkede det hele bare på og udenfor banen. Jeg har aldrig oplevet det sammenhold og den kemi, der var i omklædningsrummet. Det var noget helt særligt, som jeg skulle have været bedre til at nyde, mens det stod på. Det var virkelig hver eneste træning, som var en fornøjelse, og jeg glædede mig til at komme til træning hver eneste gang, siger Mark Kongstedt.

Helt så stor har glæden ikke været i den seneste sæson, men Mark Kongstedt har alligevel også gode ting at sige om sit sidste år i Næstved.

- Det har været lidt mere kaotisk, men her har jeg til gengæld lært meget om mig selv, og jeg vil også mene, at jeg fik spillet et godt efterår rent personligt, selvom det var under svære omstændigheder, siger Mark Kongstedt.

Det seneste halvår har ikke været så sjovt for Mark Kongstedt, der røg på Maximilian Dentzs hadeliste, og det plantede ham oftest helt uden kamptruppen. Det har dog ændret sig, siden Kenneth Gangsted tog over som cheftræner.

- Jeg kan dog mærke, at kampformen og rytmen ikke helt har været der på grund af den lange ufrivillige pause, men i det mindste ser det ud til, at jeg kan komme i spil til den her sidste kamp. Jeg vil meget gerne slutte af på en god måde, for jeg har samlet set været rigtig glad for at være i klubben, siger Mark Kongstedt.

Nu skal han finde ud af, om turen skal gå til udlandet, eller om det bliver en anden dansk klub, der får glæde af de ekstremt mange meter, som Mark Kongstedt kan tilbagelægge under en fodboldkamp.

- Der er nogle overvejelser forbundet med klubvalget. Ved at tage til udlandet, kan jeg få et eventyr sammen med min familie, og vi kan prøve nogle nye rammer og en ny kultur, men omvendt er der også et sportsligt aspekt at tage med i overvejelserne, og her kunne det også være interessant at blive i Danmark, siger Mark Kongstedt.

Han forventer snart at have en afklaring.

- Der er en deadline for de tilbud, jeg har på hånden, så det bliver snart afgjort, siger Mark Kongstedt.