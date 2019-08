Kommentar: Ytringsfriheden er på prøve

Årsagen er ifølge Nielsen, at klubben over en lang periode er blevet »udsat for, hvad han vil kalde ikke godt nok journalist-arbejde/research. Denne beslutning er også for at beskytte vores spillere og give dem noget ro efter den sidste tid, hvor vi har har været jaget.«

Vi, som journalister og avis, kan såmænd nok godt leve med det, men det er synd for spillerne. Synd for eksempelvis Mathias Kisum, som ikke fik lov at udtrykke sin glæde over sine to mål mod Vordingborg. Synd for sponsorerne, der ikke får fuld valuta for deres investering. Synd for dig som læser og fan, da du ikke får hørt, hvad spillerne har at sige om en kamp, om indsatsen, om perspektiverne. Og det er da også et eller andet sted synd for klubben, da den kommer til at fremstå som »lukket land«.