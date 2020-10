Amalie Kold er normalt svær at styre for modstanderne, men de næste små 14 dages tid er Næstved Herlufsholm-spilleren ikke den store udfordring for dem, da hun er ude med en mulig brækket arm. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kolds arm er lagt i gips

Sport Sjællandske - 20. oktober 2020 kl. 06:38 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det er ikke til at vide, hvordan det var gået. Men i hvert fald havde Næstved Herlufsholms håndboldkvinder haft flere strenge end storspillende Frederikke Brenøe at spille på i angrebets bagkæde, hvis Amalie Kold havde været med i søndagens opgør mod Holbæk Jernløse.

Nu endte det spændende 3. divisionsopgør 20-20 - på en straffescoring af netop Brenøe i sidste sekund - og ude på bænken kunne Kold kun passivt følge med i den nervepirrende afslutning inde på banen.

- Med det drama, der foregik på banen... puha, det var hårdt for nerverne. Jeg var også lige ved at smide gipsen, siger Amalie Kold.

Den stærke bagspiller er normalt god for mindst fem mål i en kamp, men sydsjællænderne må vente et lille stykke tid på at få hende med igen. I en lille privat søskendeleg beskadigede hun armen omkring håndrodsknoglen.

- Det korte af det lange er egentlig, at jeg er en kæmpe klovn og simpelthen bare møguheldig. Noget, der skulle være et lille »dask« for sjov mellem søskende, blev pludselig en del værre, når man ikke tænker sig om, siger Kold.

Den lille skæbnesvangre batalje skete i ugen op til Holbæk Jernløse og indtil videre skal Amalie Kold have gips på i 10-14 dage endnu.

- Det er svært at se på røntgen, om den er brækket eller ej, så jeg fik gips på for en sikkerheds skyld for at sikre, at hele håndstrukturen ikke bliver ødelagt, konstaterer NHH-spilleren, der er indkaldt til kontrol 28. oktober.

- Der finder de forhåbenlig ud af, om den er brækket eller ej. Men jeg regner dog stærkt med at være klar igen til vores kamp hjemme mod Slagelse. Det der med at sidde på bænken, er ikke lige mig, siger Amalie Kold med et grin.

Næstved Herlufsholm får besøg af Slagelse 1. november. Inden da skal sydsjællænderne en tur til HK Lammefjorden 25. oktober.