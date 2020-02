Da Næstved senest var i Kolding i foråret 2018 blev det til en Næstved-sejr på en velplejet bane. Banen er klar til lørdagens sæsonpremiere, men nok ikke i samme perfekte stand. Foto: Simon Ydesen

Koldings bane er klar til premiere

25. februar 2020

Superligaen har allerede været ramt af et par kampaflysninger på grund af vind og vejr, men indtil videre ser det ud til, at Næstved slipper for en lignende skæbne i forhold til årets første turneringskamp, der efter planen skal spilles lørdag eftermiddag i Kolding.

- Der er altid en risiko for en kampaflysning i denne situation, men som det ser ud nu her, så spiller vi som planlagt lørdag mod Næstved, siger Koldings sportschef Niki Zimling.

Kolding-egnen har fået masser af regndråber de seneste uger, men indtil videre er det ikke gået synderligt ud over opvisningsbanen på det lokale fodboldstadion.

- Generelt har området været hårdt ramt, og vi har eksempelvis også selv måtte udskyde et anlægsarbejde i forbindelse med noget kunstgræs på grund af vand, men lige netop vores stadionbane har det fint. Den er så sent som her til formiddag (tirsdag) blevet inspiceret, og her er meldingerne positive i forhold til forårspremieren, siger Niki Zimling.

Tirsdag eftermiddag var der ikke meldinger om aflysninger i weekendens forårspremiererunde i 1. division, men det kan dog komme på tale flere steder. I Kolding regner den lokale sportschef ikke med, at det kommer på tale med en sen aflysning.

- Vi har andre muligheder for at afvikle kampen, hvis det mod forventning ikke skulle være muligt at afvikle kampen på stadion. Jeg kan ikke give en garanti, men hvis ikke baneforholdene ændrer sig markant og der sker et eller andet helt uventet med vejret, så er mit indtryk, at vi spiller som planlagt, siger Niki Zimling.

Der har de seneste dage været spekuleret i en eventuel kampflytning på grund af de massive mængder regn, der er faldet over store dele af Danmark. Herunder Kolding. Blandt andet har man gået og fuldt meget interesseret med blandt Næstveds fans, hvor der er arrangeret fanbus til udekampen i Kolding. Det ser alt andet lige ud til, at de grønne fans slipper for at afbestille bussen.

Hvad vigtigere er, så slipper Næstved for at få ændret i et i forvejen tæt kampprogram.

Kampen er programsat til at gå i gang lørdag klokken 13.00.