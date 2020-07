Martin Koch sikrede HB Køge et point mod Næstved med sin 2-2-scoring dybt inde i overtiden. Foto: Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Koch og HB Køge snød Næstved for sejren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Koch og HB Køge snød Næstved for sejren

Sport Sjællandske - 25. juli 2020 kl. 17:54 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da der var spillet 91 minutter lignede det forårets anden Næstved-sejr over HB Køge, men Martin Koch ville det anderledes og HB Køge-bomberen fik headet en udligning ind til slut.

I det store hele havde udligningen ingen betydning, da Næstved for længst er rykket ud af 1. division.

Helt så galt går det ikke for HB Køge, som dog heller ikke har imponeret i dette forår. Svanerne har indløst billet til næste sæsons 1. division, og derfor var der mulighed for at give spilletid til nogle af klubbens unge spillere.

I første omgang virkede det som en god ide, for der blev skabt masser af chancer. Blandt andet fik Casper Jørgensen et par store muligheder, inden det gik galt for en anden af HB Køges unge spillere.

Victor Fiala fik inden kampen blomster som et bevis på sin officielle debut i forrige kamp for HB Køge, mens der samtidig var blomster til Jean-Claude Bozga, Christian Overby, Martin Vinggaard og Lucas Steen, som alle stopper i HB Køge.

Victor Fiala så ikke helt heldig ud, da Mathias Kisum bragte Næstved i front lige inden pausen. Efterfølgende humpede den unge stopper ud, så det blev ikke nogen god hjemmebanedebut for Fiala, der dog har tiden foran sig.

Det samme har de to offensive Næstved-spillere Mathias Kisum og Oliver Haurits. Førstnævnte fandt sidstnævnte som optakt til 2-0-scoringen, der dog ikke stod ubesvaret ret længe. Minuttet efter mente Aleksa Todorovic nemlig, at han ene mand skulle bringe spændingen tilbage i kampen ved at score et ganske underligt selvmål, da han helt alene og upresset headede bolden i mål i stedet for tilbage i hænderne på keeper Jeppe Rømer.

Gennem hele kampen var der masser af muligheder i begge ender af banen, men dog med en overvægt til hjemmeholdet. Med bare lidt mere effektivitet i afslutningerne havde HB Køge snildt scoret en håndfuld mål, men meget sigende for skarpheden blev det altså ved et selvmål fra Næstved i den ordinære tid.

Mod kampens slutning kunne en tydeligt rørt Martin Vingaard lade sig udskifte og dermed lukke ned for en flot karriere, der blandt andet har budt på DM-titler og Champions League-fodbold.

Fra bænken kunne han se Martin Koch udligne langt inde i overtiden, hvilket sikrede en pointdeling, som ingen af holdene for alvor kunne glæde sig over eller bruge til det helt store.