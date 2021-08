Knebent nederlag i historisk premiere

For første gang nogensinde gik et fælles overbygningshold mellem de to sydsjællandske klubber, Næstved IF og Herlufsholm, ind til en turneringskamp, og det slap det faktisk ganske hæderligt fra.

- Vi var godt med. På forhånd havde vi måske endda »solgt« den for et smalt nederlag for at komme igang med turneringen, men her bagefter ærgrer vi os over, at vi ikke fik noget med. Måske er det lidt med farvede briller, men kampen kunne godt have tippet til vores fordel, siger Næstved Herlufsholms sportschef, Steen Hansen.