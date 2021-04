Klubrekord på måltavlen

Kevin Fobian gjorde det til 2-0 med hovedet efter et fantastisk oplæg af Frederik Hansen, og Mads Buchwald Jensen øgede til pausestillingen 3-0, da Simon Nygaards forarbejde gav ham et tomt mål at score i.

- Jeg har sjældent oplevet et hold med så god og ærlig en attitude. En flok gutter, der ikke lader sig frustrere af de store nederlag og bare gør det bedste de kan Det havde været meget nemmere for dem, at trække sig fra kampene end at bruge fredag aften på at tabe 10-0 på udebane. Men de kører troligt videre og samler dem de behøver for at kunne afvikle kampene. Det er en loyalitet mod hinanden og andre klubber, som efterhånden mest hører fortiden til, siger Martin Andersen.