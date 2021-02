I efteråret fik Christian Klausen debut for Roskilde KFUM mod Frederik Christensen og Slagelse B&I, som var den ene af Klausens tidligere klubber. Han nåede ikke at være med mod en af sine andre tidligere klubber, Næstved. Foto: Anders Ole Olsen

Klausen er klar til foråret

- Min aftale løb til december, men der var flere ting, der gjorde, at jeg gerne ville skifte. Jeg spillede de fem første kampe i efteråret, men til træningen op til kampen mod Næstved beskadigede jeg et ledbånd i højre knæ, det jeg sparker med. Det tog mig tre måneder at komme over, og jeg fik også nogle tilbagefald, da jeg startede igen. De fik også nogle nye spillere ind og vi trænede 18.15, hvilket gjorde, at jeg kom sent hjem, siger Christian Klausen, der nu håber på fast spilletid i foråret.