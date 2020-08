Se billedserie Line Grøndahl var på jagt efter mange bolde og får her en stor chance, som Solrød-keeper Kathrine Dencker dog tager sig af med venstrefoden. Kort forinden scorede Grøndahl på en lignende chance til 2-0. Foto: John Ringstrøm

Klasseforskel i topopgør

Sport Sjællandske - 25. august 2020 kl. 21:47 Af John Ringstrøm

Der var vaskeægte topopgør tirsdag aften i Herlufsholm, hvor 1. divisions nummer et og to mødtes, men opgøret indikerede også, at der reelt kun er én storfavorit til at tage førstepladsen i rækken.

Herlufsholm var et niveau eller to over Solrød FC og kunne nøgternt set godt have vundet mere end de 5-0, der stod på tavlen, da de 90 minutter plus tillæg var spillet.

Hjemmeholdet kom stormende fra start, men der skulle alligevel gå godt et kvarter, før det kom foran. Annica Just Schreiber tog et hjørnespark fra venstre side, og det endte med, at hun sendte bolden i en høj blød bue over Solrød-keeper Kathrine Dencker til bagerste stolpe, hvor den gik ind, uden nogen rørte den.

Nogle minutter senere stod gæsternes forsvar og jokkede i bolden, så Line Grøndahl kunne stjæle bolden og fighte sig fri for til sidst at prikke den forbi Dencker til 2-0. Faktisk havde Herlufsholm-angriberen en tro kopi af chancen til at øge yderligere, men denne gang fik Solrød-keeperen pareret med fødderne, hvilket hun i øvrigt var ret flittig til.

- Rigtig meget lykkedes i 1. halvleg. Hvis der var én ting, jeg ville have ønsket, var det, at vi havde scoret til 3-0, for det havde været mere afslappende, sagde Herlufsholm-træner Thomas Rune.

Thomas Rune var dog ganske tilfreds med, hvad han havde set og især offensivt, hvor Majken Nørregaard, Line Grøndahl og unge Alberte Amby Frederiksen virkelig fik sat Solrød-defensiven under pres.

- Det kan godt være Solrød laver nogle fejl, men det er også vores fortjeneste, fordi jagter rigtig meget, sagde Herlufsholm-træneren, hvilket hans kollega hos Solrød kun kunne give ham ret i.

- Vi møder et etableret 1. divisionshold og bliver kyst af deres anfald. Vi får slet ikke spillet os ud af deres pres, og de er stærke i deres dueller, sagde Rasmus Skovby.

Efter pausen fortsatte værterne magtdemonstrationen og scorede tre gange indenfor de første 18 minutter, inden Solrød slap for yderligere ydmygelse.

- Vi ville »dræbe« kampen i det første kvarter og så skruede vi bevidst ned for blusset for at spare lidt kræfter til lørdag. Det bliver den fjerde kamp på 11 dage og flere fik spilletid, konstaterede Thomas Rune, der må undvære en knæskadet Julia Hansen i en rum tid fremover.

Det blev til flere chancer, men kampen ebbede ud i takt med, at værterne skiftede ud.

Solrød fik lov at lege lidt med mod slutningen og det blev da også til en enkelt stor chance kort før tid, men et skud ramte en medspiller i ryggen.

- Det er lidt rystende. Det bliver en kamp på deres præmisser, men vi må ikke lade os kyse sådan. Vi mangler selvfølgelig noget erfaring, mente Solrød-træner Rasmus Skovby.