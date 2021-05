Line Grøndahl kom på scoringstavlen en enkelt gang i 8-0-sejren over FB. Foto: John Ringstrøm

Klasseforskel i 1. division

Herlufsholms fodboldkvinder havde en smule besvær med at ramme målet i starten af 1. divisions slutspil, men mod Fredensborg i forrige runde fik man pænt hul på bylden med en sejr på 4-0.

Den blev så overgået, og faktisk doblet, da bundholdet FB var på besøg på kunstbanen i Næstved. Hele 8-0 vandt sydsjællænderne, som beviste, at der er kæmpe forskel på toppen og bunden af sådan et slutspil.

- DBU (Dansk Boldspil-Union, red.) har lavet en ny struktur for netop at undgå de her kampe. Der var klasseforskel, konstaterer Herlufsholms sportschef, Steen Hansen med henvisning til næste sæson, hvor 1. division bliver landsdækkende.