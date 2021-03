Rasmus Søe og Slagelse havde svært ved at følge med Abdoulie Njai Næstved i søndagens lokalopgør. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Klasseforskel da Næstved besejrede Slagelse

14. marts 2021 Af Simon Ydesen

Forårspremieren mellem Næstved og Slagelse har været længe imødeset. Derfor var det et antiklimaks, at opgøret, der snildt kunne have trukket 3.000 tilskuere blev spillet for tomme tribuner i Næstved.

En lille gruppe grønne fans havde samlet sig bag det ene mål udenfor stadion, og de fik set et ganske suverænt Næstved-hold, der ganske enkelt overmatchede Slagelse på alle punkter i en 2-1-sejr, der aldrig burde være blevet spændende mod kampens slutning.

Can Özkan blev dobbelt målscorer. Først bragte han et altdominerende Næstved-hold i front efter 26 minutter, da han afsluttede et fint kontraangreb ved at sparke bolden ind i det korte hjørne bag en måske ikke helt sagesløs Christoffer Monty. På daværende tidspunkt havde Næstved allerede haft en håndfuld gode chancer mod et Slagelse-hold, der havde store problemer med at følge med. Også i den resterende del af første halvleg var det Næstved, der sad på kampen og burde nok have bragt sig yderligere i front.

Eneste reelle Slagelse-forsøg havde Oussama Djafer-Bey, men det forsøg klarede Nicklas Dannevang sikkert.

Sikkert var det langt fra, da Christoffer Monty spillede en hovedrolle ved Can Özkans andet mål. Man kan nemlig diskutere, om det ikke mest af alt var Monty, der burde noteres for et selvmål. Han boksede på det nærmeste et ellers ufarligt indlæg i mål.

Det var fortsat Næstved, der dominerede mod et modløst og overmatchet Slagelse-hold. Til alt held for Slagelse fik de en hjælpende hånd til at komme tilbage i kampen. Indskiftede Edson Aquino begik en fejl, og det endte med en reducering fra Mikkel Milton fem minutter før tid. Slagelse formåede dog ikke efterfølgende at gøre kampen spændende. Dertil var Næstved for stærkt et hold.