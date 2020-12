Se billedserie Alante Fenner spillede en fremragende kamp for Team FOG Næstved, men han kunne ikke stoppe Randers? Chris Nielsen, da veteranen satte kampens sidste og afgørende scoring på pointtavlen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Klasse fornægter sig ikke

Sport Sjællandske - 15. december 2020 kl. 22:02 Af Simon Ydesen

Randers vandt en hæsblæsende basketballkamp med 83-81 over Team FOG Næstved, der kunne have brugt lidt støtte fra de normale fans i en tæt og hektisk afslutning.

Chris Nielsen er efterhånden blevet 35 år, men alder er bare et tal for den evigt unge Randers-profil. Det beviste han igen, da han i bedste Michael Jordan-stil afgjorde tirsdagens ligakamp mellem Team FOG Næstved og Randers med en scoring 3,6 sekunder før tid.

Kampens afslutning var det dramatiske klimaks for Randers, mens det i den grad blev et antiklimaks for Team FOG Næstved-spillerne.

Med lidt over et halvt minut tilbage af kampen lignede det en klar Randers-sejr, da kronjyderne var i front med 81-75. Så tog Alante Fenner ellers fat. Efter en stor kamp fra amerikanerens side var der selvtillid til at tage et presset trepointsskud. Det ramte han, og så var man kun tre point fra at sikre overtid.

Team FOG Næstved fik lynhurtigt fat i bolden igen, og atter var Alante Fenner mand for at tage en svær afslutning bag trepointslinjen.

- Jeg havde en ide om, at jeg ville tage muligheden for at køre mod kurven fra Alante Fenner. På den måde ville jeg se, om han havde nosser til at tage et trepointsskud mere, og det må jeg bare rose ham for, at han havde, siger Chris Nielsen om Alante Fenner, der på få sekunder havde vendt kampen mere eller mindre på hovedet.

Det var en præstation, der aftvinger respekt fra Chris Nielsen, som om nogen er kendt for at kunne træde i karakter, når der er mest brug for det.

- Jeg må bare sige, at han er en rigtig god spiller. Han var en udfordring for os i denne kamp, siger Chris Nielsen.

Team FOG Næstveds problem efter Alante Fenners forrygende comeback var, at Randers stadig havde lidt over 10 sekunder til at komme op i den modsatte ende og få sendt en potentielt kampvindende afslutning afsted.

Her er det en gave for kronjyderne, at Chris Nielsen stadig er ligeså adræt som i sin ungdoms vår.

Alante Fenner skulle forsøge at følge med Chris Nielsen, der fik ansvaret for at finde den rette afslutning. Den duel slap den rutinerede dansker bedst fra. Han forsøgte at drible mod kurven, og da han stoppede op, mistede Alante Fenner kontakten med sin modstander. Den lille ekstra plads udnyttede Chris Nielsen til at sende et skud mod kurven, der naturligvis gik lige igennem nettet.

- Jeg vidste, at hvis jeg kunne stoppe op og få plads til at skyde, så var det et rytmeskud for mig, og så var der gode muligheder for, at jeg ville ramme skuddet, siger Chris Nielsen, der måske var den af alle Randers-spillerne, der var mindst oppe at ringe over den dramatiske slutning.

- Det skal ikke lyde arrogant, men når man er 35, som jeg er blevet, så er det her også et spørgsmål om rutine. Jeg har jo prøvet det her før, og det var også derfor, at jeg bare tog opgaven på mig, da vi skulle have sat det sidste angreb op, siger Chris Nielsen.

Mens der var godt humør hos Chris Nielsen, var hans modpart hos Team FOG Næstved anderledes nedtrykt.

- Jeg er skuffet over, at jeg ikke kunne stoppe Chris Nielsen i det sidste angreb. Der svigtede jeg mine holdkammerater, siger Alante Fenner.

Team FOG Næstved-guarden havde ellers leveret en af sine bedste præstationer i sin tid hos sydsjællænderne med 25 point og flere gode forsvarsaktioner.

- Det er alt sammen lige meget, når jeg ikke kunne være med til at stoppe det sidste angreb. Jeg kan godt være glad for mine point, men jeg kan ikke for alvor glæde mig over det, når vi tabte, siger Alante Fenner.

Tirsdagens kamp blev spillet uden tilskuere på tribunerne, og det fik en potentielt afgørende betydning i den tætte afgørelse.

- Jeg tror faktisk, at vores fans kunne have hjulpet os i slutningen, når nu kampen var så tæt, men ellers er vi ikke så hårdt ramt af de manglende tilskuere. Vi er trods alt vant til at træne her i hallen hver dag uden tilskuere, siger Alante Fenner.