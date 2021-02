VK Vestsjællands Jordan Darlington og holdkammeraterne skal finde deres højeste niveau frem for at slå Middelfart og komme i pokalfinalen, som indtil videre er placeret sidst i februar. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Klar til klubbens største kamp

Sport Sjællandske - 05. februar 2021 kl. 22:34 Af John Ringstrøm

Trods en skidt start på 2021 med tre nederlag i tre kampe i volleyligaens grundspil glæder VK Vestsjællands mænd sig til lørdagens kamp.

Her gælder det nemlig pokalturneringens semifinale ude mod Middelfart. Et hold, som vestsjællænderne har slået to gange tidligere i denne sæsons grundspil.

- En kvartfinale i volleyligaen er også stort, men den her er den største kamp for os. Det er første gang, vi er i en semifinale, siger VK Vestsjællands spillende talent- og sportschef Kim Buchwald.

Vestsjællænderne er kommet i semifinalen via en sejr over Frederiksberg i ottendedelsfinalen og sejr over ASV Elite i kvartfinalen. Middelfart slog sine fynske rivaler fra Marienlyst ud i kvartfinalen.

- Første gang vi slog Middelfart (13. november, red.), var vi selv lidt overraskede. Anden gang (13. december, red.) spillede vi noget af det bedste, vi har gjort. På en eller anden måde ligger Middelfart godt til os, siger Buchwald og nævner fynboernes canacier Irvan Brar som deres klart største profil.

- Han har spillet i den tyske bundesliga og er topscorer i den danske liga, men vi har normalt et godt tag på ham, siger Kim Buchwald.

Sportschefen er fuld af fortrøstning forud for lørdagens semifinale på Vestfyn.

- Selv om vi har tabt de tre kampe i år, er stemningen god. Ingen er sure på hinanden. Det har bare ikke fungeret for os i kampene. Holdet er ikke ved at gå op i limningen, påpeger Kim Buchwald, der håber, at det vender i pokalsemifinalen.

- Vi har trænet formiddage mandag og onsdag samt almindeligt tirsdag og torsdag. Og i dag (fredag, red.) har vi en »light practice«. Men det er ikke fordi, vi gør noget andet, end vi plejer. Det nytter ikke noget at lave det hele om. Men det er klart, at vi har brugt lidt mere tid på det taktiske og set lidt mere video, lyder det fra Kim Buchwald, der til gengæld ærgrer sig over, at der ikke er adgang for tilskuere til kampen - eller til nogen kampe overhovedet i denne tid.

- Det bliver mærkeligt at skulle spille en så vigtig kamp i en tom hal. Jeg tænkte også på håndboldherrerne, da de spillede VM-finale uden tilskuere i Egypten. Det må have været underligt, siger Kim Buchwald, der ikke mener, at det bliver nogen stor fordel for gæsterne at spille uden fynske hjemmefans.

- Vi har efterhånden vænnet os til det. Men vi har historisk haft fordel af vores gode hjemmebane, så helt uden betydning er det ikke. Man kan virkelig mærke forskel på, om man spiller med eller uden tilskuere, konstaterer han.

Det vil være kæmpestort for VK Vestsjællænd, hvis de kan slå Middelfart og spille sig i klubbens første pokalfinale nogensinde.

- Der var jo først planer om at afvikle Final 4 over en weekend i Aarhus, men det blev ikke til noget. Så uanset om, vi vinder eller taber semifinalen, skal vi spille næste kamp på hjemmebane. Enten en finale eller kampen om tredjepladsen, siger Kim Buchwald, som måske kan se frem til en europæisk kamp, hvis holdet går hele vejen og bliver pokalmestre.

Der er dog usikkerhedsmomenter. Den danske mester er sikret en plads i Champions League, og så har Danmark endnu en plads i det, der kaldes Challenge Cuppen. Men her har dansk volley ikke haft en deltager i nogle år, da de pågældende klubber har takket nej på grund af økonomi. Det er derfor op til det danske volleyforbund og en eventuel klub - eller flere - at beslutte, om de vil være med.

VK Vestsjælland har igen Oliver Pihl til rådighed efter en øjenskade, men ellers melder Kim Buchwald kun om, at der er et par småskader op til lørdagens opgør i Middelfart.