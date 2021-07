Cassius og mor Louise Adolphsen bor i London og skal på Wembley onsdag aften. De rød/hvide farver var allerede i hus, inden billetterne blev købt. Nu mangler de kun at få malet flag i ansigterne. Louises landsholdstrøje med nummer 10 på ryggen var faktisk en gammel gave til manden Adam, som er Brentford-fan. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Klar til dansk Wembley-fest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til dansk Wembley-fest

Sport Sjællandske - 06. juli 2021 kl. 21:47 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

- Vi skal til fodbold. Jubiiiii. Skal nok heppe for hele Danmark, skriver Louise Adolphsen på sin facebook-profil.

Hun er én af de heldige danskere, der bor i London og har fået billet til onsdagens EM-semifinale mellem England og Danmark på Wembley. Og selv om hun ikke engang er specielt fodboldinteresseret, glæder hun sig voldsomt til den store begivenhed.

- Det bliver så fedt, og især for min søn Cassius, som skal med. I dag (tirsdag, red.) skal vi lære alle sangene, for vi skal skråle og blive hæse for Danmark, siger Louise Adolphsen.

Hun kommer oprindelig fra Glumsø og har gået på Næstved Handelsskole, men de sidste 20 år har hun levet i London med sin engelske mand Adam og siden Cassius på snart 14 år.

Adam skal ikke med på Wembley. Ikke fordi der opstår loyalitetsproblemer, men mere for magelighedens skyld.

- Han holder med England, men skulle jo så sidde sammen med os danskere. Men han vil faktisk hellere sidde hjemme, hvor der er ro, og se kampen. Hvis nu Danmark vinder - og det gør vi da - skal han dog med ind og se finalen med os, siger Louise Adolphsen med et smil.

Mandag aften var der solgt 6.600 billetter til danskerne i Storbritannien Det europæiske fodboldforbund Uefa lagde yderligere en bunke i puljen, så der i alt er 7.900 billetter til rådighed.

Louise Adolphsen var hurtigt ude. Billetterne kom i hus.

- Nu var der en mulighed for at komme ind og se semifinalen, og den ville vi ikke gå glip af. Der var i første omgang nogle »fan-tickets« til cirka 85 euro, men jeg har givet 195 euro plus gebyr (i alt små 1.500 kroner, red.) for vores. Det er mange penge, men det er også en oplevelse, vi måske ikke får igen. Jeg synes jo også, det er synd for de danskere, der ikke bor herovre og derfor ikke får muligheden, siger Aldophsen og hentyder til de strenge, britiske corona-restriktioner.

Louise Adolphsen driver til daglig sin egen fotograf-virksomhed i London. Familien bor i det nordøstlige London - meget tæt på Tottenhams hjemmebane.

- Min mand har været Brentford-fan, siden han var lille, så han kender jo også mange af de danske spillere rigtig godt, siger Louise Adolphsen.

Blandt de danske landsholdsspillere tjener Christian Nørgaard og Mathias Jensen til deres daglige brød i Brentford, der netop er rykket op i Premier League.

Den danske EM-eufori er naturligvis ikke gået Adolphsens næse forbi. Hun er med i facebook-gruppen »Danskere i London«, og følger også med i danske medier.

- Selvfølgelig kan man mærke stemningen i gruppen og man føler sig lidt ekstra dansk. Også min søn, selv om han aldrig har boet i Danmak. Alle danskere er »venner« herovre og vi kommer helt sikkert til at møde en masse. Min gamle skoleveninde skulle også have været med, men hun bor ikke i London og syntes, det blev for dyrt. En anden dansk veninde, hendes datter og mand skal afsted, og der er andre veninder, der skal ind og se den, siger den nu 43-årige sydsjællænder, der har svært ved at vurdere, om alle 7.900 billetter bliver revet væk.

- Nogle er begyndt at sælge deres billetter i fb-gruppen igen, siger hun.

Efter mange år i Englands hovedstad har hun naturligvis også selv et hjerte for England. Selv det danske sprog har fået en anelse accent.

- Jeg bliver ikke totalt skuffet, hvis Danmark ikke går videre. Så holder vi med England i finalen i stedet for. Men det kommer ikke til at ske - Danmark vinder! Jeg kan også mærke på englænderne, at de er okay med at møde Danmark efter alt det, der skete med Christian Eriksen. Det var uhyggeligt at se på tv herovre, hvor billederne af Eriksen blev vist længe på skærmen. Man var helt tudefærdig, da han heldigvis klarede den, siger hun.

Louise Adolphsen har aldrig været på Wembley til en fodboldkamp før.

- Jeg har måske været der til en koncert engang. Og så har jeg måske set en kamp på Næstved Stadion for mange år siden, siger hun med et grin.