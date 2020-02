Mads Tærsbøl fra Slagelse er atter klar til at løbe igen efter en lang skadespause. Målet er en OL-billet til legene i 2024. Foto: Arne Svendsen

Klar igen efter 19 måneders skadespause

Sport Sjællandske - 26. februar 2020 kl. 11:46 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mads Tærsbøl drømmer om at blive dansk mester på 5.000 meter, men lige nu er han muligvis uofficiel danmarksmester i at blive langtidsskadet. I de seneste år er han bogstavelig talt løbet ind i skader med samme frekvens som en lejlighedsejer løber på sin nabo i opgangen.

Nu er der imidlertid atter håb for den ambitiøse løber fra Slagelse. Mads Tærsbøl er netop vendt hjem fra et uge langt ophold i Bruxelles, hvor han har været nede for at mødes med sin nye træningsgruppe, der ledes af Tim Moriau, der er en meget respekteret belgisk atletiktræner. Faktisk er hans gruppe løbere netop blevet den første professionelle gruppe løbere i verden, der har fået en fast sponsor, som var der tale om et cykelhold. Adidas er gået ind med et sponsorat, men det har nu ikke noget med Mads Tærsbøl at gøre. Han er blot glad for at have fundet en ny træningsmetode, der måske kan give drømmen om en OL-deltagelse vinger at flyve på.

- Det her er en anderledes og meget mere individualiseret træningsform, som tager udgangspunkt i ens personlige fysiske profil. Det betyder også, at jeg slet ikke skal løbe ligeså mange kilometer om ugen, som jeg tidligere har gjort, og det er en vigtig og markant ændring for mig, siger Mads Tærsbøl.

Tidligere har han døjet med overtræing og diverse overbelastningsskader. Nu er han klar over, at kvantitet på ingen måde er lige med kvalitet.

- Min krop kan ikke holde til at træne ligeså meget, som min gode ven Abdi Ulad for eksempel kan. Jeg må derfor finde min egen måde at gøre tingene på, og her er denne træningsgruppe i Belgien en helt fantastisk mulighed, fordi det samtidig er en gruppe, hvor niveauet er meget højt, siger Mads Tærsbøl.

- Jeg var vant til at løbe 160-180 kilometer om ugen. Her i det første år skal jeg bare i gang, og jeg kommer på intet tidspunkt til at løbe mere end 100-110 kilometer om ugen, siger Mads Tærsbøl.

Det er stadig tidligt i forløbet, men går alt efter planen, og Mads Tærsbøl undgår skadesmæssige tilbagefald, så er han indstillet på at flytte til Belgien med tiden for at være en mere fast del af den dygtige træningsgruppe.

- Det er et krav, men det har jeg det helt fint med. Hvis jeg kan få det til at hænge sammen økonomisk, vil jeg gøre det. Jeg er færdig med at læse til sommer, og så har det hele tiden været min drøm kun at skulle koncentrere mig om at løbe, siger Mads Tærsbøl.

Han skal finde ud af, om det er 1.500 meter eller 5.000 meter, der passer ham bedst.

- Fordi jeg har været så meget skadet, ved jeg ikke, hvad min optimale distance er. Men jeg hælder til 5.000 meter. Det skal jeg dog have afklaret i løbet af det næste år, siger Slagelse-løberen.

Det langsigtede mål for ham er nu OL i 2024, men der er også nogle delmål undervejs.

- Der er nogle EM og VM-stævner, som jeg drømmer om at komme med til i første omgang. Nu skal kroppen naturligvis lige vise, at den kan holde, men kan den det, så er målet klart. Jeg vil til OL, siger Mads Tærsbøl.