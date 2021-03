Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen slog blandt andre de franske Popov-brødre på vejen til semifinalen i All England. Her måtte den danske herredouble dog se sig slået i to sæt af japanerne Kamura og Sonoda. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix Foto: ADRIAN DENNIS/Ritzau Scanpix

Kim Astrup skal hjem og puste ud

Sport Sjællandske - 22. marts 2021 kl. 06:19 Kontakt redaktionen

Det er ikke kun Viktor Axelsen, der skal hjem og hvile grundigt ud efter sit finalenederlag i All England.

Kim Astrup fra Team Skælskør og makkeren Anders Skaarup Rasmussen tager også en slapper efter at være nået frem til semifinalen i Birmingham.

Parret var ellers tilmeldt Orleans Masters i Frankrig i denne uge, men det bliver der ikke noget af.

- Vi springer over. Vi skal hjem og holde fri og få en både fysisk og mental pause. Det er hårdt at køre i det gear. Så nu tager vi nogle dage fri, og så er vi klar til at træne op mod EM, siger Kim Astrup.

Danskerne tabte lørdagens semifinale til japanerne Takeshi Kamura og Keigo Sonoda med 18-21, 14-21, og det lykkedes heller ikke Team Skælskørs to andre semifinalister at spille sig videre.

I herresingle tabte Mark Caljouw 13-21, 17-21 til den senere mester Lee Zii Jia fra Malaysia, og i damedouble tabte Selena Piek og makkeren Cheryl Seinen 17-21, 7-21 til de topseedede japanere Yuki Fukushima og Sayaka Hirota.

De to Skælskør-hollændere kan dog se tilbage på All England med stor tilfredshed.

- For mig personligt var det en fantastisk uge, og jeg spillede nogle gode kampe, siger Mark Caljouw, der vandt tre kampe og scorede en masse gode point til verdensranglisten.

Caljouw var en af de spillere, der udnyttede, at de indonesiske spillere blev smidt ud af turneringen på grund af frygt for coronasmitte. Dermed slap han for at møde stærke Anthony Ginting i kvartfinalen.

- Det var et anderledes All England end alle de andre, men for mig, var det godt, siger han med et smil.

Selena Piek og Cheryl Seinen slap også for at møde tredjeseedede Greysia Polii og Apriyani Rahayu i 1. runde og spillede sig altså i semifinalen.

- Vi fik en gave i form af en walkover, men jeg synes,vi pakkede den rigtig godt ud ved at slå inderne (Ponnappa og Reddy, red.), og vi spillede også rigtig godt i semifinalen. Så jeg er glad for præstationen, siger Selena Piek.

Modsat Kim Astrup spiller både Selena Piek og Mark Caljouw op i Orleans Masters, og mønboen Niclas Nøhr har også taget til turen til Frankrig.

Han var i kvartfinalen i både herredouble og mixeddouble ved All England, og stiller også op i begge kategorier i denne uge

- Kroppen er ved at være klar igen. Ellers kommer den det de næste dage, siger Niclas Nøhr, der danner par med Mathias Christiansen og Amalie Magelund.

Orleans Masters begynder tirsdag og en hel række spillere med lokal tilknytning er tilmeldt.

Team Skælskør har næsten fuldt hold på deltagerlisten med både russerne Evgeniya Kosetskaya, Olga Morozova og Anastasiia Akchurina, hollænderne Ruben Jille, Alyssa Tirtosentono og Imke van der Aar samt Irina Amalie Andersen, Frederik Søgaard og Mads Pieler Kolding.

Desuden er søskendeparret Line og Mads Christophersen fra Dianalund og Næstved-pigen Mette Poulsen på startlisten.