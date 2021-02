En glad trio, da det blev til VM-sølv på langbane i september. Kenneth Kruse Hansen omgivet af sine to mekanikere, Morten Qvistgaard (t.v.) og Gary Southgate, mens hans »tuner« og tidligere dansk topkører, Brian Karger står yderst til højre. Privatfoto

Kenneth Hansens sølv gav guldpris

Sport Sjællandske - 09. februar 2021 Af John Ringstrøm

Det var en stor præstation, da Kenneth Kruse Hansen fra Terslev lidt nord for Haslev i september sluttede VM-serien på langbane ved at vinde sølv.

Det skete i Polen og i en af afdelingerne scorede han endda maksimupoint, hvilket ikke var gjort af en dansker siden 1986, da Erik Gundersen blev verdensmester. I dag er Gundersen sparringspartner og mentor for Kenneth Hansen.

Præstationen gik heller ikke dansk motorsport forbi, da den lørdag afviklede sit årlige Dansk Motorsports Award. Her blev Hansen prisvinder i kategorien Årets MC-Sportskører.

- Det er faktisk den største kategori for to-hjulede, da den indeholder både roadracere, cross og speedwaý. For det første var det stort at blive nomineret, det havde jeg ikke forventet. Og dernæst så at vinde prisen var meget overraskende, siger Kenneth Hansen.

De øvrige nominerede i kategorien var roadraceren Simon Jespersen samt motocross-kørerne Thomas Kjer Olsen og Sara Andersen.

- Det er helt sikkert et klap på skulderen. Det man arbejder med, går den rigtige vej, og det er sjovt, når så andre også anerkender det, siger Hansen.

Han fik »overrakt« prisen via skærmen online. Pris-uddelingen plejer normalt at foregå ved et storstilet show med alle de nominerede og andre gæster.

- Det var knap så eksklusivt denne gang på grund af corona, men det gør ikke prisen mindre interessant. Men selvfølgelig havde det været sjovt at gå op af den røde løber, siger speedway-køreren med et smil.

2020 var et specielt år for alle sportsfolk, men Kenneth Hansen fik alligevel kørt rundt på en del slagger trods corona-nedlukninger hist og her.

- Det har været en speciel, men fed sæson. Der var fuldt program i den polske liga og også i den svenske. Den danske lå stille. Langbane-VM var også afkortet, ligesom europamesterskabet og dansk mesterskab, fortæller den 33-årige sjællænder, som kun har kørt langbane-speedway i to år.

- De andre har kørt længere end mig. Langbane er stort i Holland og Tyskland, hvor de starter som 12-årige. Men det flaskede sig for mig sidste år og gav pote, siger Hansen, der går efter VM-guldet.

- Målet er at vinde guld indenfor tre år. Rom blev ikke bygget på en dag. Når vi skal køre en fuld sæson næste gang, bliver det spændende. Havde vi kørt en fuld i 2020, havde jeg måske vundet, vurderer Kenneth Hansen.