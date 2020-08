Keller fik femteplads i comeback

Siden en alvorlig ulykke i VM-finalen i december har Anders Keller fra Slagelse kæmpet med genoptræningen for at kunne vende tilbage til sin sport, og i weekenden tog han igen kampen op mod den europæiske jetski-elite.

- Det er gået over al forventning. Jeg var mere udholdende, end jeg havde regnet med, og jeg er meget glad for resultatet, siger en træt Anders Keller.

- Vi havde ét heat lørdag, hvor der var lidt tid til at restituere. Men i dag har vi haft to, og det sidste var ren overlevelse - så jeg er helt smadret nu. Det er et stærkt felt, og de sejler altså hurtigt de her drenge. De fleste er jo også med ved VM, så det var næsten et mini-VM, siger han.