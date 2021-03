Se billedserie Sebastian Olsen er blevet 33 år men stadig fit for fight og nu klar til at vogte målet for Slagelse B&I i 2. division. Her er han på mål for Næstved i august 2016. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Keeper-rutine til Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Keeper-rutine til Slagelse

Sport Sjællandske - 12. marts 2021 kl. 06:34 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Siden Lukas Olesen har været ude af spillet siden sit hjertestop i starten af januar, har Slagelse B&I kun haft Christoffer Monty til at vogte målet på klubbens 2. divisionshold.

Men nu er der lysning på den front og konkurrence til Monty, da vestsjællænderne har hentet rutinerede Sebastian Olsen.

Den 33-årige keeper har fået ophævet sin kontrakt i Nykøbing FC, hvor han havde et halvt år tilbage, men da han ikke ville stoppe helt med sin fodbold, har han altså valgt at tørne ud for slagelseanerne.

- Jeg har i hvert fald tre gode år i mig endnu, og jeg vil gerne fortsat stå på 2. divisionsniveau. Slagelse er tæt på og jeg kender Søren (Andersen, sportschef, red.) fra min tid i Næstved. Det er de ting, der har trukket mig, siger Olsen.

Han bor i Fensmark ved Næstved og har netop fået job i Næstved Kommune ved idrætsdriften, hvor han også har mulighed for at starte uddannelsen som »groundsman«. Det er også én af årsagerne til, at han stoppede i Nykøbing.

En anden årsag til afskeden med falstringene er, at han ikke havde den store udsigt til at stå på førsteholdet i sit sidste halve år af aftalen.

- Der har været et forløb dernede det sidste halvandet år, uden jeg har spillet fast. I sommer var der ved at ske noget, men enderne kunne nåes med dem, jeg snakkede med. Da Jannich Storch så blev skadet, stod jeg 12 kampe i efteråret. Heraf ni i 2. divison, hvor vi vandt otte og spillede én uafgjort. Jeg var også med mod OB i pokalturneringen, så jeg er glad for, jeg nåede at slutte ordentligt af, siger Sebastian Olsen, der i 2019 blev kåret til årets spiller i NFC.

Da kalenderen skiftede blad til 2021, kom han dog ud på et sidespor igen.

- Da vi møder ind, har de forlænget med Storch, og jeg får beskeden om, at de vil satse på ham. Og det er fint, vi har været ærlige overfor hinanden. Men jeg begyndte så at lede efter noget nyt, konstaterer den rutinerede målmand, der i denne omgang har været tre og et halvt år i Nykøbing.

Første gang han tiltrådte i Falster-klubben var i 2010, hvor det også blev til en tre-årig periode.

Inden og i mellem de to Nykøbing-ophold var han »hjemme« i sin barndomsklub Næstved.

Nu skal han så for første gang tørne ud for en anden af Næstveds lokalrivaler, og allerede søndag kan han vogte buret for Slagelse i forårspremierens lokalbrag.

- Det håber jeg da. Og det bliver sjovt. Jeg er klart kommet for at spille - indtil videre frem til sommer og så må vi se, lyder det fra Sebastian Olsen, der var på fuldtidskontrakt i NFC.

Hos Slagelse B&I er sportschef Søren Andersen lykkelig for, at det lykkedes at hente den stærke målmand.

- Jeg ville egentlig rigtig gerne have haft ham i sommer, men det lykkedes ikke. Så har vi haft lidt kontakt, og hvis han ikke fik forlænget til sommer, havde vi aftalt at snakke sammen igen. At det lykkes nu, er fantastisk. Da Lukas stadig er ude, har vi manglet noget sparring til Monty, så det gik op i en højere enhed, siger Andersen, glæder sig til at se Olsen i aktion.

- Han har jo noget rutine og noget andet at byde på end de andre. Og så er han god til at snakke med forsvaret. Han har levet af at spille fodbold i 15 år og jeg kender ham fra Næstved, hvor jeg havde ham på andetholdet og reserve for Mads Toppel. Men den ligger selvfølgelig hos trænerteamet, om han står søndag mod Næstved, konstaterer Slagelse-chefen.

Det skal nævnes, at Lukas Olesen har det godt efter sit hjertestop, men han ved endnu ikke, om han bliver klar til topfodbold igen.