Keeper frygter tidligt karrierestop

Sport Sjællandske - 14. april 2020 kl. 08:08

Selv om Christian Overgaard er iført en særlig hjelm, når han går på håndboldbanen, er det ikke altid beskyttelse nok for målmanden fra Dianalund/Tersløse.

Ved den sidste træning inden corona-pausen fik han bolden i hovedet under opvarmningen, og det resulterede i en hjernerystelse.

- Det var tredje gang i denne sæson..., siger den 23-årige keeper, der nu er gået i tænkeboks med hensyn til fremtiden som håndboldspiller.

- Jeg har haft problemer on and off, siden jeg gik i 2.g på sportscollege. Så det er seks år efterhånden. Det er jo ikke sådan, at jeg skal ligge i mørkekammer i seks måneder i træk, men jeg har problemer i et par uger, hvor jeg har dundrende hovedpine og hverken må se tv eller læse, siger han.

- Jeg frygter, det vil udvikle sig til en permanent hjernerystelse, hvor jeg har hovedpine hele tiden. Desuden er jeg ved at være færdig med min uddannelse som handelsøkonom og skal ud på arbejdsmarkedet for alvor. Og så duer det jo ikke rigtigt, hvis jeg skal være syg i to uger tre -fire gange i hver sæson.

Christian Overgaard skiftede fra Næstved Herlufsholm til Dianalund/Tersløse for et år siden og her har han dannet målmandspar med rutinerede Thomas Lüstermann på DTH's 3. divisionshold.

Og når man er glad for både kollegaen, medspillerne og klubben, er det ekstra svært at skulle træffe en beslutning.

- Det er svært at stoppe med en sport, man har dyrket siden, man var seks år. Og som 23-årig er det jo nu, man skal til at være bare nogenlunde god til det..., siger Christian Overgaard.

- De har behandlet mig rigtig godt i DTH, og jeg har også nogle personlige sponsorer, som jeg helst ikke vil skuffe. Og desuden glæder jeg mig også til at arbejde sammen med Per igen.

Vestsjællændernes nye træner Per Berg har tidligere haft målmanden under sine vinger i Næstved Herlufsholm, men selv om det måske ikke bliver til et gensyn for de to i Dianalund/Tersløse, er klubben alligevel ganske godt stillet på målmandsposten.

Både Thomas Lüstermann og Daniel Seest fortsætter med at have hjemmebane i Holberg-hallen, og desuden har 24-årige Ulrik Klingenberg fra Løve-Høng meldt sin ankomst til den nye sæson.