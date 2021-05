Slagelse Hockeyklub er godt vant med at sikre sig pokaltitlen hos mændene. Søndag skete det endnu engang, da vestsjællænderne slog Orient 5-1 i finalen og vandt turneringen for 11. gang i træk. Foto: Slagelse Hockeyklub

Keeper blev pokalhelt

Keeper blev pokalhelt

Sport Sjællandske - 16. maj 2021

Når man har vundet pokalturneringen mere end 30 gange, kan det måske være svært at mønstre de helt store følelser over endnu en titel, men jubelen var ikke til at tage fejl af, da Slagelse Hockeyklubs herrer søndag besejrede Orient fra Lyngby med 5-1 i finalen i Valby Idrætspark.

- Vi er altid glade for at vinde pokaler, og det var 11. gang i træk, siger Slagelses målmand Martin Andersen, der blev den helt store pokalhelt - allerede dagen inden finalen.

Det helt store drama udspillede sig nemlig lørdag, hvor vestsjællænderne havde besøg af Københavns Hockeyklub hjemme i Slagelse i den ene semifinale.

Værterne var foran 2-1 og godt på vej mod finalen, men kort før tid udlignede københavnerne til 2-2, og så skulle semifinalen afgøres i en såkaldt shootout.

Her reddede Martin Andersen alle tre forsøg fra gæsterne, og gav dermed sit hold optimale muligheder for en sejr.

- Shootout er en fifty-fifty situation, siger Martin Andersen om mand-mod-mand-duellerne.

- Spillerne har otte sekunder til at score, så jeg prøver at trække tiden, så de kommer under pres. Jeg prøver at bestemme, hvad de skal gøre, og så blokere skudet, når det kommer, siger han.

Slagelseanerne misbrugte også deres første chance, men Københavns målmand begik en fejl undervejs, og derfor fik værterne et straffeslag i stedet. Det udnyttede Jonas Diesing til 3-2, efterfølgende scorede han på sit eget shootout-forsøg til 4-2, og til sidst kunne Nikolaj Moll afgøre semifinalen med sit mål til 5-2.

- Lige netop den kamp mod København VILLE jeg vinde, for de er en stor konkurrent til os, siger Martin Andersen.

For nylig tabte Slagelse til netop København i ligaen, og om to uger mødes de to mandskaber igen i en kamp, der får stor betydning i kampen om mesterskabet.

Lige nu er Slagelse tre point efter rivalerne i stillingen, men lørdagens revanche og søndagens sikre finalesejr over Orient giver et godt rygstød.

- Vi begyndte dårligt i finalen og kom bagud 0-1. Men vi havde masser af chancer. Og vi tror på, at når vi har momentum, producerer chancer og afslutter, så skal målene nok også komme, siger Martin Andersen.