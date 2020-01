Oliver Foss er ifølge Sjællandskes karaktergivning efterårets bedste spiller i Slagelse. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Keeper blev efterårets bedste for Slagelse

Sport Sjællandske - 02. januar 2020

Han kom først til Slagelse, da sæsonen mere eller mindre var gået i gang, men Oliver Foss fik hurtigt gjort god reklame for sig selv. Faktisk ender Slagelse-keeperen med at få det højeste karaktergennemsnit i Sjællandske karaktergivning fra efterårets kampe. Sjællandske har givet karakterer i 14 af efterårets kampe til Slagelse-spillerne. Der var enkelte kampe, hvor det ikke lod sig gøre, fordi det var journalister fra vores søsteraviser, der dækkede kampene. Alt i alt er det dog et rigeligt dækkende grundlag til at kunne kåre en efterårets spiller hos Slagelse jævnfør avisens karaktergivning.

Her skiller Oliver Foss sig ud som bedste mand. Faktisk kunne Rasmus Grønne have vundet prisen, men han har ikke spillet nok kampe til at kunne gøre sig gældende, da det kræver en karakter i mindst halvdelen af kampene for at komme i betragtning.

- Det er da meget fint at blive bemærket på den måde. Det siger nok desværre også lidt om vores efterår, at det er en målmand, der har fået det højeste gennemsnit. Jeg vil hjertens gerne være arbejdsløs i foråret for at kunne give titlen videre til en af vores offensive spillere, siger Oliver Foss.

- Drømmescenariet er, at vi vinder nogle kampe og kommer til at score nogle flere mål. Det kommer det jo til at kræve, hvis vi skal opfylde vores ambition om at klare os fri af nedrykning, siger Oliver Foss.

Personligt havde Slagelse-keeperen en god efterårssæson efter sit skifte fra Avarta.

- Jeg skiftede netop til Slagelse for at få bedre muligheder for at få noget spilletid. Det lykkedes meget godt, og det var hele målet med mit skifte. Jeg vil sige, at jeg er faldet rigtig godt til i omklædningsrummet. Det har været nemt at gå ind og blive en del af truppen, siger Oliver Foss, der håber, at hans samarbejde med særligt forsvarskæden kan blive endnu bedre i foråret.

- Det er klart, at vi kan komme til at blive stærkere der, når vi nu kender hinanden bedre. Det er svært for mig at gå ind fra dag et og begynde at tage ansvar. Det føler jeg, at jeg har langt bedre forudsætninger for at gøre efter et halvt år i klubben. Der er jo eksempelvis stor respekt om Venzel-brødrene, fordi de har gjort det godt for klubben over en længere periode, siger Oliver Foss.

Netop Patrick Venzel var nærmeste udfordrer til Oliver Foss. Da først kaptajnen kom tilbage fra sin hjernerystelse, leverede han på et stabilt højt niveau. Samme stabilitet havde hans bror Nicklas også i sit spil. Han var derfor også i stand til at hive et gennemsnit hjem, som ligger over tre, hvilket er karakteren, der gives for en god indsats.

Når det er sagt, så er karakterer ikke alt, for en spiller som Christoffer Thrane har eksempelvis »kun« et gennemsnit på 2,77, men alle, der følger Slagelse, ved, at Christoffer Thrane uden sammenligning er holdets største profil, men det fortæller samtidig historien om, at han har haft et svært efterår af den simple årsag, at hans arbejdsbetingelser har været dårlige.

For Slagelses skyld må man håbe, at Christoffer Thrane får bedre forudsætninger i foråret, for så scorer han mål på samlebånd. Bestræbelserne på at jagte mål, point og overlevelse sparkes i gang mandag til årets første træning i Slagelse, og det ser Oliver Foss meget frem til.

- Jeg glæder mig som en lille dreng glæder sig til juleaften. Vi har fået clearet hovederne, og nu er vi klar. Det er en ny og frisk gruppe spillere, der møder ind til vores første træning, så jeg er optimistisk i forhold til at få samlet de nødvendige point sammen, siger Oliver Foss.

Du kan se hele karaktergennemgangen i fredagens udgave af Sjællandske.