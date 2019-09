Se billedserie Patrick Venzel gjorde comeback for Slagelse med stor succes og effekt, da man hentede et overraskende point ude mod HIK. Foto: Simon Ydesen

Kaptajnens kanon comeback-kamp

Sport Sjællandske - 13. september 2019 kl. 22:09 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse-træner Ulrik Balling trak en af kanin op af hatten, da han gav comeback til Patrick Venzel, der kvitterede for tilliden med en stor indsats i kampen mod HIK, som endte 0-0.

På trods af manglende kampform og rust i fodboldspillet gik Patrick Venzel straks ind og gjorde en positiv forskel for vestsjællænderne. Han var placeret som en af tre centrale midtbanespillere i en 4-5-1-formation, der fraveg den normale 4-4-2, som Slagelse praktiserer.

HIK var som ventet klart mest på bolden, og i kampens første halve time var der flere gange optræk til, at Whiskybæltets sønner kom i front. Her var den helt store synder den tidligere Næstved-spiller Andreas Lissau, der flere gange var tæt på at bringe HIK i front.

Bedst som det trak op til en scoring til hjemmeholdet, indtraf en kontroversiel episode, som fik stor indflydelse på resten af kampen.

Efter en halv times spil blev Andreas Lissau præsenteret for et direkte rødt kort, efter en situation hvor han havde nedlagt Patrick Venzel i noget der mindede om et professionelt frispark. Det takserede kampens dommer Nicolai Mossing som en alt for voldsom handling, og en lamslået Andreas Lissau måtte forlade banen.

Det røde kort ændrede kampbilledet totalt. Fra at have været altdominerende blev HIK nu nødt til at tænke mere defensivt.

For anden kamp i træk fik Slagelse nu en gylden mulighed for at sætte trumf på via et overtal. Denne gang i en hel time, men det kastede ikke mange chancer af sig. Omvendt fik HIK heller ikke ret mange muligheder.

I kampens slutfase fik Slagelse et par halve chancer, men i kampens sidste ordinære minut var HIK imidlertid ved at løbe af med alle tre point, da Josef Moussa pludselig var fri, men igen var Oliver Foss pointafgørende, da han hev endnu en klasseredning ud af ærmet.

- Det var en fin indsats, som jeg så i dag. Det er klart, at vi gerne ville have vundet, når vi nu havde en time i overtal, men på den anden side gav vi dem ikke de helt store chancer efter det røde kort, så jeg er tilfreds med vores defensiv og det faktum, at vi spillede til nul, siger Ulrik Balling.