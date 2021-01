Thomas Hebo er klar til igen at trække den blå/hvide trøje over hovedet. Foto: VIF

Kaptajnen vender hjem til sin barndomsklub

Sport Sjællandske - 03. januar 2021 kl. 15:56 Af John Ringstrøm

Da Vordingborg i foråret 2020 spillede et fantastisk forår i sjællandsserien og i sommer rykkede op i danmarksserien, var Thomas Hebo som anfører en vigtig del af succes'en.

Faktisk har den 25-årige midtbanespiller været en vigtig del af Vordingborg IF, siden han som lille startede med at spille fodbold, men efter oprykningen valgte han at rykke til København, hvor han både bor og arbejder.

Nu har Thomas Hebo til gengæld besluttet at vende hjem til barndomsklubben.

- Jeg har fundet tiden til det igen. Jeg har fulgt holdet i første halvdel af sæsonen, så det har været utrolig svært ikke at være en del af VIF. I sommer måtte jeg desværre vælge det fra, da jeg ikke kunne få det til at fungere med job og fodbold i Vordingborg, siger Thomas Hebo.

Vordingborg-drengen spillede et halvt år i serie 1-klubben Bispebjerg, hvor han blandt andet var med til at slå FC Helsingør ud af pokalen.

- Bispebjerg ligger lige nu også til oprykning til københavnsserien, så alt i alt en god oplevelse. Dog vil det aldrig være det samme som det, som jeg havde/har i VIF. Det er min barndomsklub, og jeg glæder mig helt vildt til at komme tilbage. Jeg savner at spille på et »højere« niveau, og så savner jeg bare alle drengene og alle omkring klubben, lyder det fra Hebo, der har fået mere fleksibilitet i sit arbejde og derfor kan få tid til træning i det sydsjællandske.

Vordingborg-træner Jan Faber er begejstret for meldingen om at få Thomas Hebo tilbage i truppen.

- Der er ingen tvivl om, at Hebo har været savnet både på og udenfor banen. Han har været med hele vejen og været en tro væbner. Han har alle de rigtige værdier menneskeligt og bestemt også fodboldmæssigt. Han er meget værdsat i hele truppen og af

alle ledere men bestemt også af alle tilskuerne, da han jo er indfødt, ikke at det spiller ind hos os, men det er bare en fantastisk type at have med i projektet, kommer det stærke skudsmål fra Jan Faber.

Det sydsjællandske danmarksseriehold får brug for alle tilgængelige midler for at redde livet i rækken og her kan Thomas Hebo blive en vigtig faktor.

- Han kender spillestil og så videre, så han vil falde direkte ind. Hebo er også en type, som man ved, hvor man har, og derfor er han ligesom resten af truppen bare fantastisk at arbejde med. Samtidig har vi hele tiden haft kontakt, mens hans familie altid er på stadion og hans far en del af det sportslige udvalg og altid med til kampene, siger træneren.

- Sportsligt får vi også brug for alle kræfter i det vanvittige og umanerligt tætte kampprogram og jeg håber på, at vi kan få flere til, der har lyst til at være en del af et sindssygt spændende forår, siger Jan Faber, der også håber meget snart at kunne melde ud om en ny assistenttræner.