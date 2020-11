Majken Nørregaard (th.) står foran en operation, men den kan komme i karambolage med de udsatte turneringskampe i oprykningsspillet. Foto: John Ringstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Kampe udsat på uvis tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kampe udsat på uvis tid

Sport Sjællandske - 04. november 2020 kl. 06:45 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

De nåede at spille tre kampe i efterårets oprykningsspil til kvalifikationsrækken, inden en ny corona-pause satte en stopper for dem.

Men der resterer stadig halvdelen af kampene for Herlufsholms fodboldkvinder og de tre andre hold i 1. divisionsgruppen, og dem får de efter alt at dømme ikke lov til at spille på denne side af nytår, hvis de overhovedet kommer til at afvikle dem.

Dansk Boldspil-Union har nemlig udsat de sidste runder, der var programsat den sidste weekend i oktober og de to kommende weekender i november.

- Man kan ikke sige tillykke med oprykningen til os endnu, for kampene er indtil videre kun udsat. Men i mine øjne er det bare et alibi-forsøg. Hvis ikke man får afviklet kampene i år, ser det håbløst ud, mener Herlufsholms cheftræner Thomas Rune.

Han har hørt om en løsning, der går ud på at spille de tre udsatte kampe til foråret, men det håber han ikke på.

- De ved ikke, hvad de vil inde i DBU. Utilfredsheden blandt os og de andre klubber ulmer. Vi kan jo ikke få lov at træne 11 mod 11, så vi skal i hvert fald bruge et par uger, inden vi kan gå i gang med at spille kampe igen, konstaterer han.

Herlufsholm og de øvrige mandskaber med spillere over 21 år er nødsaget til at træne i grupper på maksimalt 10 personer.

- Vi kan ikke spille på fuld bane. Og det, jeg er og andre klubber er mest utilfredse med, er, at eksempelvis B93 må træne på fuld kraft, da alle deres spillere er under 22 år, siger Thomas Rune.

B93 er Herlufsholms sidste modstander i oprykningsspillet, men kan have en fordel af at have været længere i gang på træningsbanen i tilfælde af en eventuel hurtig genstart.

- Vi fik en mail fra DBU om, at kampene var udsat til i første omgang 22. november, hvor forsamlingsforbuddet ophører, men jeg tror, det bliver forlænget. Og DBU vil så kontakte os med henblik på en genplacering af kampene, siger Thomas Rune.

Som stillingerne er nu i de to oprykningsspil, rykker Herlufsholm sammen med Sundby fra gruppe 1 op i kvalifikationsrækken, mens OdenseQ og ASA Aarhus fra gruppe 2 er klar lige nu. Ned fra Kvindeligaen ligger det allerede fast, at det bliver AGF og AaB. AGF kan dog i yderste teori nå at klare frisag i de to sidste runder.

- Hvis vi skal ud og spille de udsatte kampe i februar eller marts, er det igen konkurrence-forvridende, for så vil AaB og AGF have haft en meget længere pause end os andre, når kvalifikationsrækken går i gang omkring marts, mener Thomas Rune, der holder sine spillere så godt i gang som overhovedet muligt.

- Vi har GPS-tracker på vores spillere og det stadig fint ud med formen. Men det kan det jo ikke blive ved med, når vi ikke kan træne optimalt, siger Herlufsholm-træneren, der vil støde på en anden udfordring, hvis sæsonen genoptages langt ind i november/december.

- To af vores spillere har planlagt operation i vinterpausen. Katrine Krag-Andersen skal have lavet et lille indgreb i det ene knæ, og Majken Nørregaard har en sjælden skade i læggen, der skal ordnes. Det kan man jo heller ikke bare udsætte, og hvornår skal de ellers blive opereret, spørger Thomas Rune retorisk.