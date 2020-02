Zarko Jukic (t.v.) spillede en stor kamp for Team FOG Næstved ude mod Horsens IC. Her er han i aktion i onsdagens kamp mod Svendborg. Foto: John Ringstrøm

Kæmpe comeback af Team FOG Næstved

For første gang i denne sæson vandt Team FOG Næstved en udekamp over et Pro A-hold i basketligaens grundspil, og det var efter et kæmpe comeback i Forum Horsens.