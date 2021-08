Feltet passerer gennem landskabet på torsdagens 3. etape. Rasmus Søjberg Pedersen kom rigtig godt igennem. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Kæden røg af i bunden af Kiddesvej

Sport Sjællandske - 12. august 2021 kl. 20:20 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Det var en træt Rasmus Søjberg Pedersen, der trillede over målstregen efter at have besteget den stejle stigning på Kiddesvej hele tre gange.

Det unge Team O.B. Wiik-Dan Stillads-talent leverede torsdag et af karrierens absolut største resultater, da han formåede at blive nummer 18 på kongeetapen i PostNord Danmark Rundt. Dette var endda i et felt med store stjerner som Mads Pedersen og Remco Evenepoel, der endte med at vinde etapen.

Rasmus Søjberg gav alt, hvad han havde i sig, og da han kom i mål, var han helt færdig og uden den store energi. Alligevel havde han overskud til en enkelt kommentar.

Etapens hårdhed var han dog ikke i tvivl om. Det er det hårdeste, han nogensinde har prøvet i sin indtil videre korte karriere som cykelrytter.

- Det var modbydeligt i dag (torsdag, red). Skæbnen ville selvfølgelig, at da vi rammer Kiddesvej i bunden, så ryger kæden af foran, og jeg kører i det tungeste gear bagpå. Jeg kunne heller ikke skifte gear, og jeg kunne ikke få det til at virke, inden jeg får en reservecykel med kun en klinge foran, sagde Rasmus Søjberg Pedersen umiddelbart efter, at han havde passeret målstregen for sidste gang.

Det er fortsat Rasmus Søjberg Pedersens første år i den danske A-klasse, som er det øverste niveau herhjemme, og det kunne O.B. Wiik-talentet godt mærke undervejs ude på ruten på kongeetapen.

Faktisk var etapen på 219 kilometer det længste, som han nogensinde har kørt.

- Det er min længste tur nogensinde. Jeg har aldrig nogensinde kørt så langt som i dag og så ovenikøbet mod nogle så store stjerner. Det giver lige lidt mere, og det giver den sidste smule respekt, når man ligger der og tænker, at jeg sagtens kan følge med dem. Men altså, jeg er simpelthen så færdig, sagde den 19-årige cykelrytter.

Det var allerede en drengedrøm for Rasmus Søjberg Pedersen, da han blev udtaget til PostNord Danmark Rundt, hvor han repræsenterer det danske landshold.

Oplevelsen på Kiddesvej torsdag eftermiddag nåede dog et trin højere op på stigen i forhold til hans egen rangering af det største, han indtil videre har oplevet i karrieren.

- Det var fantastisk. Især i landsholdstrøjen, for alle ved, at det er landsholdet, så det vil sige, at jubler lige 10-20 procent ekstra, når man kører rundt i den. Selvfølgelig hepper folk også på QuickStep og Mads Pedersen, men det giver lige en lidt ekstra, når alle hepper så meget på en, lød det fra Rasmus Søjberg.