KOMMENTAR: Resultater trumfer spillet

Han bragede ind i danskernes bevidsthed ved OL i 1992, hvor han vandt bronze, men han huskes nok bedst for sin kamp mod legendariske Mike Tyson. Brian Nielsen delte vandene både i forhold til sin personlighed men i ligeså høj grad for sine sportslige resultater. Han tanagerede blandt andet Rocky Marcianos rekord for flest sejre i træk som ubesejret bokser, da Nielsen sikrede sig sin professionelle sejr nummer 49 i ligeså mange kampe. Han kunne have taget verdensrekorden, hvis det ikke havde været for dehydrering i kamp nummer 50 mod Dick Ryan. Dengang var der flere boksenostalgikere, der åndede lettede op, fordi det - i deres øjne - havde været forkert, at Brian Nielsen skulle skrive sig ind i historiebøgerne via en række sejre mod mindre kendte og kvalificerede modstandere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her