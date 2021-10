Jesper Christiansen i hovedstødsduel, inden han måtte forlade sin kamp nummer 200 for »de grønne«. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Jubilar gik ud med skade

Sport Sjællandske - 04. oktober 2021 kl. 06:21 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der var blomster og stående ovationer til Jesper Christiansen før søndagens 2. divisionsopgør mod FA 2000.

Næstved-anføreren gik ind til sin kamp nummer 200 i den grønne trøje og kunne efterfølgende glæde sig over tre point. Men han kunne ikke deltage i løjerne på banen i 2. halvleg, da han kort før pausen måtte lade sig skifte ud.

- Det er den bedste måde at fejre jubilæet på i forhold til, at vi vinder kampen. Men jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kan fuldføre. Jeg havde allerede lidt problemer inden kampen med en begyndende fiber i baglåret, og jeg ville jo så gerne spille netop denne kamp. Jeg meldte mig klar, men gik ud, inden det blev alt for slemt. Elastikken blev bare strammere, men der er ikke noget, der er sprunget, siger Christiansen, der blev afløst af bundrutinerede Lasse Nielsen.

De tre point betød dog absolut en masse for den populære anfører.

- Superglad for, at drengene hev den hjem. Jeg synes faktisk, at vores 1. halvleg er god. 2. halvleg er lidt mere frem og tilbage og krigeri. De sidder højt på os, men vi er gode til at håndtere det og kommer til muligheder, men efter pausen bliver det lidt mere stresset. De sætter også nogle store folk ind, som gør det godt, erkender Jesper Christiansen.

- Det vigtigste var, at få førstepladsen tilbage. Vi havde snakket om inden, at dagens mål var at få den tilbage. Nu har vi ligget der i mange runder og vil gerne have den igen. De andre skal ikke tage den. Der er lang vej, men vi skal selvfølgelig fortsætte på hjemmebane, hvor vi har vundet det hele og er ved at danne et fort. Det har det næsten altid været i min tid i klubben. Vi har altid haft en stærk hjemmebane, konstaterer anføreren.

Til vinter har Amager-drengen været i Næstved Boldklub i syv år, så han er om nogen kulturbæreren på Peter Bondes hold.

- Det er lang tid. Men overordnet har jeg været sindssyg glad og er det stadig. Jeg havde nok ikke regnet med syv år, men jeg har været tidligt ude og forlænge stort set alle mine kontrakter, hvor der har været et år tilbage. Der var kun en sidste sommer, der næsten nåede at udløbe, men der var noget i forhold til ejerne, siger Christiansen, der ikke kan sige, hvor længe han tænker at blive i det sydsjællandske.

- Nu må vi se. Jeg er lige blevet 30 og er på en position, hvor man jo kan spille, når man bliver lidt ældre. Jeg tager denne sæson, og så ser vi, hvor det bærer hen, siger han med et smil.