Se billedserie Mikkel C. Johansen øverst på podiet i Anderstorp sammen med blandt andre den unge soraner Jeppe Gråkjær, der stolt viste Dannebrog frem. Foto: Team Mikkel C.

Johansen fik første sejr

Sport Sjællandske - 07. september 2021 kl. 14:33 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Der skulle en legendarisk, svensk Formel 1-bane til, før Mikkel C. Johansen fra Slagelse fik alle brikker til at falde på plads i sin buldrende Chevrolet Camaro.

På Scandinavian Raceway i Anderstorp, hvor der i 70'erne blev kørt Formel 1-løb, vandt vestsjællænderen afdelingens afsluttende heat og kravlede i den samlede stilling op fra femte- til fjerdepladsen.

- Jeg begynder at kunne øjne tredjepladsen, men så skal sejrsrækken også fortsætte, siger en glad Mikkel C. Johansen, der har en måned til at hvile på laurbærrene inden næstsidste afdeling på Mantorp i starten af oktober.

Sejren på Anderstorp var hans første i den svenske serie, hvor der nu er kørt fire afdelinger af de seks.

- Det var min første sejr, og det var fedt, for vi havde også nogle sponsorer med. Blandt andre fik min sponsors søn Jeppe (Gråkjær fra Sorø, red.) lov til at vifte med Dannebrog både på tilskuerpladserne men også på podiet bagefter, fortæller Johansen.

Mikkel C. Johansen havde en fin kvalifikation, hvor han sikrede sig en startplads som nummer to til første løb og en pole-position til løb to.

- Man skulle lige lære banen at kende. Det er en fed bane, der giver mulighed for utrolig god fart i svingene. Det er en rigtig racerbane, hvor man får rigtig »downforce« i bilen. Men den er svær at lære og hvordan man skulle lave set-uppet på bilen, siger slagelseaneren, som til første løb fik lavet en tvivlsom dækstrategi.

- Vi satte ældre dæk på for at spare lidt økonomi. Men de havde svært ved at finde greb. Så jeg mistede min andenplads. Jeg var nede på sjettepladsen, men fik lavet et par overhalinger, så jeg endte på fjerdepladsen, siger han.

De andre i bakspejlet

Den danske lejr havde lært at første løb og fik derfor sat de rigtige dæk på til løb to.

- Det var et godt valg, for jeg førte fra start til mål. Jeg kunne godt se konkurrenterne i bakspejlet, men jeg fik lavet et hul. Pludselig kom der safetycar på banen og vi måtte i omstart, og det gav jo Dennis (Strandberg, seriens førende, red.) muligheden for at lukket hullet og komme op, men han havde ikke fart nok til at komme op til mig, siger Mikkel C. Johansen, der blot kunne konstatere, at konkurrenterne i bakspejlet kæmpede med hinanden om de sekundære placeringer.

Næste afdeling køres som nævnt på Mantorp 2. og 3. oktober, mens sjette og sidste afdeling finder sted på Knutstorp weekenden efter.

Dennis Strandberg fører serien med 48 point mere end Conny Brorson. Nummer tre Andreas Nilsson er yderligere 19 point efter, og dernæst kommer så Mikkel C. Johansen med 15 point op til Nilsson.