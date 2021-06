Jensen er et skridt tættere på guldet

Den suverænt førende i kampen om det danske mesterskab i rallycross for biler op til 1600 kubik, Kenneth Malmqvist Jensen fra Næstved, er kommet et lille skridt nærmere titlen.

- Det betyder, at halvdelen af sæsonen nu er kørt og jeg er en afdeling tættere på mesterskabet, da den bliver pillet ud. Men det er både godt og skidt, for jeg ville jo gerne køre, siger Næstved-køreren, som har vundet de tre første afdelinger og derfor har scoret maksimumpoint.

- Noget andet, der er godt ved ikke at skulle køre, er selvfølgelig, at vi sparer nogle penge. Men det har hele tiden været på at tale, at den kunne risikere at blive aflyst, da de skulle finde ud af, om det overhovedet kunne lade sig gøre på grund af corona. Folk har ventet på en afgørelse, og nu kom den, fortæller Kenneth Jensen.

De mange danske kørere, der skulle have været med i afdelingen i Sverige, skulle så efterfølgende have været hjemme i isolation.

- Først åbnede de for muligheden, og så lukkede de igen. Der er mange selvstændige erhvervsdrivende med, og man hiver ikke bare 10 dage ud af kalenderen for at isolere sig på grund af en rallycross-afdeling. Så mange ville ikke afsted. Men det er ærgerligt, for det er normalt sjovt at køre på svenske baner. De er mere professionelle og gør meget mere ud af det derovre. Man er ikke vant til de baner, der er noget mere udfordrende end de danske, konstateter Kenneth Jensen, der nu må vente til sidst i juli med at køre femte afdeling i Ørnedalen ved Sæby.