Israeler er på nye eventyr

Sport Sjællandske - 29. september 2021 kl. 17:12 Af John Ringstrøm

I søndagens kamp mod Dalum/Næsby scorede Rachel Shtainshnaider to gange og var dermed en væsentlig årsag til, at Næstved Herlufsholm (NIF HG) vandt 3-0 og fik sæsonens første point.

Den 27-årige israelske landsholdsspiller og hendes holdkammerater havde ellers tabt de seks første kampe i sæsonen, men sejren er måske vendepunktet for hende og holdet efter en svær start.

- Allerede fra den første kamp og til nu har vi vidst, at vi ikke hører til i bunden. Vi skal bare undgå fejl og så er vi et topteam. Det har været en mental ting fra første kamp, for teknisk og taktisk kan vi sagtens være med. Vi har arbejdet hårdt de sidste to uger, hvor jeg var med landsholdet. Pigerne er kloge og endelig klikkede det mod Dalum. Nu ser vi frem til at fortsætte, lyder det fra den offensive israeler.

Langt fremme i Danmark

Shtainshnaider kom til Næstved inden sæsonen. Noget af en omvæltning for den 27-årige israeler, der tidligere har spillet i den bedste israelske liga for Maccabi Kiryat Gat.

- Jeg kom hertil, fordi jeg mente, at det var et step op for mig. Jeg har spillet i den bedste række i Israel, som er en god liga, men den gennemsnitlige danske spiller er hurtigere og bedre. Vi har en del gode spillere i Israel, men her i Danmark arbejder man med pigerne i en ung alder og hver spiller har tidligt en klub. I Israel er man stadig langt fra det. Vi har en masse talent i Israel, men vi mangler klubber og træner. Det er ved at udvikle sig, men slet ikke så meget som her i Danmark, konstaterer Shtainshnaider.

Hun er kommet til vores "lille land i nord" for at spille fodbold, men lige så meget for at opleve noget helt nyt.

- Det har været været en fantastisk oplevelse indtil nu. For det første er Danmark et fantastisk land. Jeg har oplevet, at folk er så gæstfrie og rare, og det er et smukt land. Og så kommer oplevelsen her i Næstved oveni. Jeg elsker at rejse rundt i landet. Forrige weekend havde jeg besøg af en ven fra Israel, som jeg tog rundt og så noget nyt med, fortæller Shtainshnaider, der ellers får tiden til at gå med styrketræning og en masse tid i klubben og med holdkammeraterne.

Talentfuldt landshold

Størst fokus har dog fodbolden og især at få NIF HG frem i tabellen. Men også at få erfaringer med hjem.

- Jeg vidste, at Danmark er et fodbold-land. Det kan man se. Vi har lært meget i Israel af Danmark og jeg håber, at jeg kan tage noget med tilbage og fortælle pigerne derhjemme, hvordan det bør være og måske vi vil kunne gøre noget endnu bedre, siger Rachel Shtainshnaider, der er en del af det israelske landshold, som skal forsøge at komme med til VM.

Det startede dog ikke så godt med et nyligt nederlag på 0-4 til Portugal.

- Men det var mange positive ting, som vi skal tage med. Næste kamp er dog mod Tyskland, så det bliver virkelig hårdt. Men vi kan lære en masse. Vi har fået ny træner, og vi er i gang med at forbedre os. Vi har en god trup med talentfulde spillere, som spiller i både Bundesligaen, i Frankrig og Spanien samt college i USA. Vi er bare nødt til at samles noget mere og forstå, hvad det er, vi skal. Jeg er meget optimistisk, siger den offensive profil.

Også NIF HGs cheftræner Steen Hansen er glad for israelerens tilstedeværelse på holdet og i klubben.

- Hun virker glad og er en rar pige. Hun er meget inkluderende i forhold til de unge spillere. Og så er hun meget positiv. Selv om hun er hjemme og spille landskamp, går hun forrest til træning. Bare i kampen i søndags målte vi, at hun løb 12 kilometer, fortæller Steen Hansen, der i det hele taget har fået et godt aktiv ind i klubben.

- Det er udviklende for alt omkring os at have en spiller som hende. De unge piger møder en fra en anden kultur og kan lære af det. De skal også lægge deres genert- og blyhed væk, når der eksempelvis skal tales engelsk. Fodboldmæssigt er Rachel også ved at ramme et godt niveau. Lige da hun kom til klubben, var alt nyt og anderledes. Jeg havde heller ikke forestillet mig, at hun ville være en profil for os den første måned, men nu er hun ved at vise sine kvaliteter og vi er ved at forstå dem, siger Steen Hansen.