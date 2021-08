Det var formentlig et af Frederik Irgens Jensens højdepunkter i karrieren, da BHS-PL Beton Bornholm-rytteren kunne iklæde sig bakkestrøjen eftert 1. etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt i Esbjerg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Irgens kom i bakketrøjen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Irgens kom i bakketrøjen

Sport Sjællandske - 10. august 2021 kl. 18:51 Af Niels Nedergaard og John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Frederik Irgens Jensen fra Fuglebjerg gjorde det fornemt på tirsdagens første etape fra Struer til Esbjerg.

Den 22-årige sydsjællænder, der kører for BHS-PL Beton Bornholm, fik masser af tv-tid, da han tIdligt i løbet strøg afsted i udbrud med fire andre.

De fik længe »lov« af hovedfeltet til at ligge og »koge« ude foran med et konstant forspring på op til et par minutter, men det var nok til, at Irgens sikrede sig så mange point i de to bakkespurter, at han kom på podiet i Esbjerg og fik trukket bakketrøjen over hovedet som løbets - indtil videre - »bjergkonge«.

Omkring 24 kilometer før mål blev Irgens opslugt af feltet, mens landsholdsrytteren Rasmus Bøgh Wallin foresøgte sig med et soloudbrud, men det gik stærkt i feltet og 15 kilometer før mål var han også hentet.

Feltet kom ind i flere store grupper og i den forreste tog den hollandske supersprinter Dyland Groenewegen fra Jumbo Visma sejren foran Mark Cavendish.

For Frederik Irgens' vedkommende lugter han nu blod. Han vil have mere og vinde bakketrøjen. Det fortalte han umiddelbart efter tirsdagens indledende etape.

- Det er en perfekt situation, at vi kunne få en af trøjerne. Det kunne være rigtig fedt, hvis jeg kunne holde fast i den her bakketrøje, så jeg tror og håber på, at det kan blive lidt nemmere at komme afsted i det rigtige hug, når man har trøjen. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at forsvare trøjen, sagde Frederik Irgens efter etapen til Sjællandske, inden han tilføjede:

- Vi har nogle, som skal køre klassement også, og så skulle vi også forsøge at lave nogle etaperesultater, hvis ikke det her var lykkes, men det er klart, at nu vil jeg selvfølgelig forsøge at gøre alt, hvad jeg kan for at holde fast i den, fortalte Frederik Irgens.

Glæden var heller ikke til at tage fejl af hos Frederik Irgens, der var klar i mælet og fortalte, at det næsten ikke kunne have været skrevet bedre inden etapen.

- Jeg er superglad for det. For mig personligt tror jeg næsten, det var det mest perfekte, jeg kunne få ud af etapen - og også for holdet, da vi så kunne få en masse god tv-tid. Det var bjergspurterne, der var det primære mål, og så er det jo en perfekt situation at lykkes med at få den, forklarede Frederik Irgens.

Det er da heller ikke uden hvilken som helst betydning at iklæde sig en af førertrøjerne i Danmarks største cykelløb. Derfor betyder det også ekstra meget for den 22-årige rytter fra Fuglebjerg, at han på onsdagens etape kommer til at køre rundt i bakketrøjen.

- Det betyder meget. Specielt i et år som i år, hvor feltet er så stærkt, og derfor skal vi virkelig stramme os an for at få noget med hjem, lød det fra Frederik Irgens.

Det er anden gang, at Irgens er på startlisten i PostNord Danmark Rundt. I 2019 var han ligeledes klar på stregen, og her blev det til en samlet 37. plads i løbet.