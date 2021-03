Se billedserie Jahmal Jones er tilbage efter knæproblemer har minimeret hans kampaktiviteter i de seneste måneder. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ingen tilskuere gik forgæves

Sport Sjællandske - 18. marts 2021 Af Simon Ydesen

Team FOG Næstved besejrede Copenhagen Basketball 74-52 i en kamp, der ikke havde den store betydning men blot tjente som træning frem mod det kommende slutspil. Lige nu er tilskuere en alvorlig mangelvare til de fleste sportsbegivenheder. De er i den grad savnet, fordi kampene ofte kommer til at indtage form af noget, der minder om en træningskamp eller som i torsdagens basketligakamp mellem Team FOG Næstved og Copenhagen Basketball bare en omgang uinspireret tidsfordriv.

De tomme stole stod som en række tavse vidner på en sportslig oplevelse, der nåede samme højder som billetindtægterne fra kampen.

Når alt kom til alt, var det måske meget godt, at Næstved Hallens tribuner var tomme. Det var nemlig ikke just nogen spillemæssig oplevelse til historiebøgerne, som de to hold bød på.

Unge Jeppe Madsen har prøvet at spille foran fyldte tribuner i Næstved Hallen, og det er en oplevelse, som han i den grad længes efter at få gentaget.

- Det er bare noget andet. Hvis vi har et dunk, kommer hele hallen op at køre. Nu er det svært at få bænken helt op at ringe, hvis ikke alle er helt oppe på mærkerne, så det er bare noget helt andet, og vi savner tilskuere, siger Jeppe Madsen, der er helt på det rene med, at manglende tilskuere og en tabel, der er afklaret er en dårlig cocktail.

- Lige nu er det svært at finde den helt vilde gejst til sådan en kamp. Vi gik ud og gjorde det, vi skulle, men vi var da ikke helt oppe at ringe. Det er svært at komme, når der ikke er tilskuere i hallen, og vi samtidig ved, at vi bliver nummer fire eller fem i grundspillet. Det betyder, at vi lige nu forbereder os til slutspillet, siger Jeppe Madsen.

Efter de første 20 minutter var Team FOG Næstved ganske vist foran 36-26, men mere bemærkelsesværdigt var de elendige statistikker, der fulgte med pauseføringen.

Team FOG Næstved havde blot ramt på to af sine 12 trepointsforsøg. Hvad straffekast angik, så havde sydsjællænderne blot formået at ramme to ud af 10 forsøg.

Skudstatistikkerne var ikke meget bedre hos Copenhagen. De to hold havde tilsammen præsteret 20 boldtab på de 20 minutters spil. Sidst men ikke mindst var der blevet begået 24 personlige fejl, hvilket totalt ødelagde den rytme, som kampen i korte momenter gav en illusion om at have.

Kort sagt ikke en kamp, der var specielt velspillet. Med tanke på de omstændigheder, der gjorde sig gældende for opgøret var det måske heller ikke nogen overraskelse.

Team FOG Næstved havde for sin del ikke det helt store at spille for, da femtepladsen i grundspillet virker til at være besejlet med Team FOG Næstveds navn på, mens Copenhagen Basketball for sit vedkommende skulle bruge en mirakuløs sejr i Næstved for at bevare håbet om en slutspilsplads.

Måske var det den mikroskopiske slutspilsmulighed, der animerede Copenhagen-holdet til at komme ud til opgøret med en kæmpe energi. Problemet for københavnerne var bare, at de var ekstremt dårlige til at ramme sine skud i kampens indledning. Derfor bragte Team FOG Næstved sig i front, og her blev de kampen ud.

10-pointsføringen ved kurvebyttet blev i den grad udbygget i tredje quarter. Ikke med fejende flot basket. 18 point blev det til fra Team FOG Næstveds side i de første 10 minutter af anden halvleg, mens gæsterne blev holdt på sølle fire af slagsen. Defensiven gjorde med andre ord arbejdet for et stadig ikke imponerende Team FOG-mandskab, der dog havde sat autopiloten til for længst. 24 point i front mod et hold, der blot havde scoret 30 point i de første 30 minutter efterlod ingen spænding om kampens resultat.

Det unge Copenhagen-mandskab fortjener imidlertid ros for ukueligt at blive ved med at have gejst og upåklagelig tilgang til kampen.

Der resterer to kampe af grundspillet for Team FOG Næstved, der mangler en hjemmekamp mod Horsens og en udekamp mod Amager.