Ingen bolde i basketkurven

Sport Sjællandske - 13. marts 2020 kl. 05:58 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag 17. marts skulle Team FOG Næstved have spillet en meget spændende og måske afgørende basketligakamp hjemme mod Svendborg Rabbits.

Kampen ville mere eller mindre afgøre, hvem af de to hold, der skal have fjerdepladsen i grundspillet, og dermed det bedste udgangspunkt i de kommende kvartfinaler, hvor netop de to hold også støder ind i hinanden.

Basketligaen har valgt at følge regeringens anbefalinger og suspenderer derfor alle kampe og aktiviteter fra 12. til 26. marts. Ligaen skriver i en pressemeddelelse, at den også opfordrer til, at alle sponsoraktiviteter aflyses. Men hvordan ligaen så skal afsluttes, er endnu uvist.

- Basketligaen følger udviklingen tæt og vil internt evaluere, hvordan den resterende del af 2019/2020 turneringen kan afvikles, lyder det i meddelelsen.

For Team FOG Næstved betyder det formentlig meget det samme som for de øvrige basketligaklubber - en uvis fremtid, hvad angår den sportslige afvikling af sæsonen, og et væsentligt hak i økonomien.

- Vi skulle have haft et sponsor-arrangement i forbindelse med kampen på tirsdag, hvor vi havde booket og betalt Sko/Torp. Det må vi aflyse. Heldigvis kan vi flytte arrangementet til efteråret. Men det er sådan nogle ting, jeg slås med, og jeg kan ikke sige, hvor meget det vil koste os, siger Team FOG Næstveds direktør Andreas Larsen, der indtil onsdag aften havde håbet at spille kampen mod Svendborg.

- Indtil det sidste havde vi en plan om at gennemføre den men bare med begrænset antal tilskuere. Nu ligger vi stille, for vi må jo agere ud fra de informationer, vi får, konstaterer basketdirektøren.

Træningen i Team FOG Næstved er også aflyst indtil videre.

- Forhåbentlig bliver de fleste i Næstved, for vi ved jo ikke rigtig, hvornår vi kommer i gang igen. Men vi kan heller ikke bestemme, om de skal være her. Nogle spillere vil måske gerne hjem til USA, og hvis de vil rejse, og hvis de kan, må de jo gøre det, det er deres beslutning. Men de skal så også ifølge deres kontrakt være tilbage, når turneringen genoptages. Men vi ved jo ikke, hvornår vi kommer igang igen, lyder det fra Andreas Larsen.

Hans mandskab mangler at møde Svendborg og så Horsens IC hjemme i den sidste grundspilskamp.

- Vi prøver at lade være med at planlægge så langt ud i fremtiden. Vi er nødt til at følge udviklingen tæt, siger Larsen, der også ved, at Basketligaen lige nu diskuterer, hvordan sæsonen skal ende.

- Vi ved ikke noget. Det skal vi drøfte. Jeg vil selvfølgelig lytte til de andre og ikke stille mig på tværs, hvis flertallet beslutter noget andet, end jeg er enig i. Men vi er langt i turneringen. Der er kun to kampe til slutspillet. Vi må bare håbe, at den virus snart bliver slået ned og det bliver hverdag igen, konstaterer Andreas Larsen.