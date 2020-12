Volleyfans i Slagelse får desværre ikke mulighed for at se Oskar Madsen og det danske landshold til januars EM-kvalifikationskampe alligevel. Her er Madsen i aktion mod Rumænien i en tidligere landskamp i Spar Nord Arena. Foto Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ingen EM-kval i Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen EM-kval i Slagelse

Sport Sjællandske - 04. december 2020 kl. 21:20 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Fra 8. til 10. januar skulle Spar Nord Arena i Slagelse have dannet ramme om det danske herrelandsholds EM-kvalifikationskampe mod henholdsvis Nordmakedonien, Bosnien-Hercegovina og Tyrkiet, men det bliver der ikke noget af.

Det danske volleyforbund har nemlig trukket holdet, da det europæiske forbund (CEV) på grund af udviklingen i Covid-19-situationen har fastholdt, at kampene i Danmarks gruppe skal spilles i januar. Volleyball Danmark har ellers sammen med en række andre lande arbejdet intenst for at få udskudt kampene til maj 2021, hvor CEV allerede har flyttet mange af herrepuljerne til, men da der ikke kunne opnås enighed i Danmarks pulje om en flytning, fastholdes januar.

- Vi har set meget frem til at byde de danske volleyballfans på international volleyball på hjemmebane i Slagelse. Men med den nuværende udvikling af udbredelsen af COVID-19 smitte, og de markante krav og restriktioner, der pt. er for at afvikle større internationale arrangementer, ser vi os ikke i stand til at opfylde dette inden for en ansvarlig økonomisk ramme, da vi er en mindre organisation med færre resurser og økonomisk råderum. Vi har ligeledes meddelt CEV, i lighed med en række andre lande, at vi ikke finder det hverken forsvarligt eller hensynsfuldt at deltage i de planlagte puljer i januar. Det synspunkt har der desværre ikke været enighed om og derfor er konsekvensen, at vi har besluttet at trække herreholdet fra puljen. Vi sætter helbredet hos spillerne, staben og officials først, lyder det fra Volleyball Danmarks elitechef Sven Brix.

Den udmelding ærgrer Oskar Madsen sig voldsomt over. Landsholdsspilleren fra franske Toulouse havde glædet sig til at spille på næsten hjemmebane foran blandt andre familie, venner og tidligere holdkammerater i VK Vestsjælland.

- Det er noget lort, kommer det bastant fra 20-årige Madsen.

- Mange af os landsholdsspillere havde set frem til de kampe. Og specielt fordi det var i Slagelse. Det er selvfølgelig uheldigt med alt det corona, men det er irriterende, at det skal gå ud over volleyball. Især når man ser, hvordan andre større sportsgrene kan spille, siger Oskar Madsen og hentyder først og fremmest til den igangværende EM-slutrunde i håndbold på dansk grund.

- Det er jo lidt grotesk, at det skal komme an på penge og seertal. Jeg er også lidt uforstående over, at det ikke kan rykkes til maj, hvor jeg også ville være i bedre form, lyder det fra landsholdsspilleren fra Skælskør, der for syv uger siden fik konstateret et hul i den ene lunge.

Med herrelandsholdet ude af EM i denne omgang, kan de udvalgte spillere i stedet se frem til at deltage i European League, der begynder til sommer.

- Det er selvfølgelig fint nok, men det er lidt noget andet. Her er vi med i »Silver League«, og rykker vi op, kommer vi i »Golden«, hvor vi møde de rigtig store hold. Det kunne selvfølgelig være sjovt og det går vi også efter. Målet er i hvert fald at nå langt, siger Oskar Madsen.

Med sit hold Spacer Toulouse gik han også glip af sidste sæsons Final 4 om det franske mesterskab.

- Det blev også aflyst i september på grund af corona. Det er så anden gang, jeg er med i en kæmpe aflysning. Jeg håber ikke, det er mig, uheldet forfølger, lyder det lidt galgenhumoristisk fra den udlandsprofessionelle vestsjællænder.

CEV har til gengæld bekræftet, at det danske damelandsholds EM-kvalifikationskampe bliver flyttet til maj i først Frankrig og derefter Ungarn, hvor modstanderne er Frankrig, Ungarn og Israel.