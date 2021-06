Se billedserie Nicklas Rasmussen stiger til vejrs og bringer balance i regnskabet ved at score til 1-1. Foto: Hans Kurt Frederiksen

Ild i fødder og for få bål

Sport Sjællandske - 23. juni 2021 kl. 22:03 Af John Ringstrøm

Det traditionelle Skt. Hans-bål på ruinterrænet i Vordingborg virkede til at være flyttet til Vordingborg stadion lidt tidligere på aftenen, for der var ild i fødderne hos hjemmeholdets spillere.

Det var sydsjællændernes sidste hjemmekamp i danmarksserien, og da nedrykningen for længst har været en realitet, havde de ikke andet end æren at spille for. Omvendt skulle onsdagens gæster fra københavnske Union meget gerne bruge alle tre point, hvis de skal trække det længste strå i nedryknings-trekantsdramaet med BSF og Taastrup FC.

Alligevel sad bolden for det meste på værternes fødder, men de blå/hvid-stribede forvaltede den ikke specielt godt.

Efter bare fire minutter blev en bold spillet ned midt mellem to VIF-forsvarere og en Union-angriber kom alene med »bål-mand« Jakob Krag. I første omgang blev der ikke scoret et »bål«, men efter et par rundspilninger stod Unions Mike Angelo Poulsen fri og ekspederede den i nettet.

Det blev ved det ene »bål« inden pausen, hvilket de fire medrejsende og konstant syngende Union-fans fejrede med et par romerlys.

Hjemmeholdets rutinerede Anders Nielsen havde dog et godt forsøg, der lige snittede overliggeren, og også Benjamin Jensen var tæt på, men blev overrasket over en stor chance midt i halvlegen.

Igen var det ikke til at se, at Vordingborg er nedrykker, mens modstanderen hører til i den ende, der kan nå at redde sig. Men vordingborgenserne havde svært ved at omsætte spil til chancer - og ikke mindst »bål«.

Det lykkedes dog anfører Nicklas Rasmussen at udligne ved at heade et hjørnespark i kassen kort efter pausen, og i en ellers god periode efterfølgende kunne værterne måske også have fået et eller endda to straffespark efter hånd på bolden af Union-spillere. Men de udeblev.

Angriber Nicolai Andreasen havde også et godt forsøg, da han vippede bolden over keeperen, men bolden røg også over »bål«.

Union kom primært kun frem til farlige situationer, når Vordingborg sjuskede med enten afleveringer, fremstød eller opdækning. Blandt andre fik Uffe Troensegaard en stor friløber på den konto, men Jakob Krag gik fremragende ud af sit »bål« og parerede.

Midt i 2. halvleg fik Vordingborg så endelig et straffespark begået mod Nicolai Andreasen. Han tog det selv, men det var ikke Vordingborg-angriberens dag. Hans flade spark blev flot reddet ved stolpen af »bål-manden« hos Union, Andreas Dyhr.

Da værterne ikke kunne, måtte gæsterne fra det københavnske nordvest-kvarter afgøre det til stor jubel for den lille medrejsende skare. Denne gang ved en sjælden fejl af Anders Nielsen på midten, som Troensegaard udnyttede på en friløber.

I tillægstiden var Jakob Krag med fremme på et hjørnespark, og da Vordingborg ikke fik afsluttet det, rendte indskiftede Bajram Huseini ned og lavede det sidste »bål« på Vordingborg Stadion i denne sæson.

- Vi skal jo vinde kæmpestort. Jeg ved ikke, hvad der foregår. De scorer på vores fejl, og vi havde aftalt ikke at lave den slags. Vi laver så mange fejl. Alt det, vi ikke skal gøre, gør vi, erkender Vordingborg-træner Jan Faber.

- Vi skal også have to straffespark og får så et, hvor der ikke er noget. Men problemet er, at vi ikke holder vores aftaler. Vi skal vinde sådan en kamp her, selv om vi ikke har noget at spille for. Vi er fint med igen, og er spilstyrende. De skaber ikke noget, men det er på vores fejl. Det er ret symptomatisk for vores sæson, siger træneren.