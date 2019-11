Igen-igen: Næstved siger farvel til cheftræner

Fernando De Argila og Næstved ophæver samarbejdet.

Sport Sjællandske - 18. november 2019 kl. 17:38 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer næppe som verdens største overraskelse, at Næstved og Fernando De Argilas veje skilles, når Næstved-truppen går på vinterpause ved udgangen af november.

Resultaterne har svigtet den ellers sympatiske spanske træner, men hvad vigtigere er, så føler han ikke, at han kan rykke Næstved-truppen i den retning, han selv ønsker, på grund af den sprogbarriere, der er grundet De Argilas manglende engelskkundskaber.

Derfor skal Næstved for tredje gang på under et halvt år ud at finde en ny cheftræner.

- Det er aldrig sjovt, men det er vigtigt for mig at understrege, at begge parter har været interesseret i denne løsning. Det er en gensidig aftale, der ligger til grund for den slutningen på dette samarbejde, siger Næstved-direktør Peter Nielsen.

- Fernando har vist stor loyalitet overfor klubben, og han bliver derfor og træner holdet de sidste to uger inden truppen går på vinterpause. Vi har været glade for hans indsats, men de sproglige udfordringer sammenholdt med de manglende point gør, at det her er en løsning, som begge parter finder bedst, siger Peter Nielsen.

Det Fernando De Argila kom til kort inde i efterårssæsonen, da Per Van Hansen stoppede som træner. De Argila fik en god start på sin tid i Næstved med en stribe pointgivende kampe, men siden tørrede pointhøsten ud, og Næstved slutter således efteråret fem point efter Nykøbing på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Peter Nielsen understreger, at man nu skal give sig god tid til at finde den rette mand til jobbet, og denne gang er evnen til at kommunikere med truppen og kendskabet til dansk fodbold vigtige egenskaber hos en ny cheftræner.

- Det er vigtigt, at vores kommende cheftræner er god til engelsk, så han kan kommunikere med truppen. Han behøver ikke at kunne snakke spansk eller portugisisk, fordi de brasilianske spillere bliver gradvist bedre til engelsk, forklarer Peter Nielsen, der også understreger, at det er vigtigt, at en ny træner har et baggrundskendskab til dansk fodbold og 1. division.

- Det er vigtigt, at vi får en træner ind, som kender til rækken. Det er ret afgørende på den korte bane, og på den lange bane skal det gerne være en træner, der kan se sig selv eksekvere den fodboldfilosofi, som klubben gerne vil have implementeret, siger Peter Nielsen.

Næstved-direktøren mener ikke, at sporerne skræmmer i forhold til, at en ny træner bliver den fjerde i sædet på under et halvt år.

- Jeg mener altid, at en klub som Næstved bør være attraktiv for mange forskellige trænere, så jeg frygter ikke, at vi får svært ved at tiltrække den rette mand til jobbet. Der er ingen, der siger, at det skal være en dansk træner, men det vil som sagt være fint med en træner, der har noget baggrundskendskab til dansk fodbold, siger Peter Nielsen.

Han regner ikke lige med, at Næstved har en ny træner på trapperne.